Convicto golpea brutalmente a un hispano de Florida por ser gay

James García fue brutalmente golpeado por un convicto mientras paseaba a su perro en Fort Lauderdale, Florida.



“Cuando salía del edificio, escuché desde la distancia, hacía el océano, a alguien gritando”, reveló García.



De acuerdo con la víctima, un hombre al que nunca había visto en su vida se le acercó y le preguntó si era gay, cuando le dijo que sí llegó la agresión.



“Me dio un puñetazo muy fuerte. Caí al suelo sangrando. Mi teléfono estaba cubierto de sangre. No podía llamar al 911. Se me resbalaban los dedos”, contó.



El Departamento de Policía de Fort indicó que dos días después de la agresión se detuvo a Maurice Antwan Charles, de 36 años, quien es conocido como “Big Jit” y “Big Youngster”, e indicó que en diciembre de 2021 el agresor fue liberado de prisión.



Maurice Antwan Charles fue condenado por agresión con agravantes con un arma mortal en 2017 en el condado de Miami-Dade, también tuvo un caso de agresión con agravantes en 2008. Su dirección registrada esta en Miami Gardens.



Los golpes que recibió el hispano requirieron de múltiples puntos de sutura, incluidos siete en la frente y siete sobre el labio.



Además, tuvo fractura en el cartílago de ambos lados de la nariz por el golpe. Pese a la golpiza, logró identificar a su agresor gracias a las fotos que le presentó el Departamento de Policía de Fort Lauderdale del sospechoso.



García considera que su agresor debería de ir a prisión por delitos de odio por el ataque: “Esto es un crimen de odio. Si me estaba apuntando a mí, a alguien más de quien sospechaba que formaba pate de la comunidad LGBTQ. Sí, definitivamente un crimen de odio”.



Además, reveló que desde que recibió la golpiza de su mente no sale la imagen de la agresión: “Pienso en el atacante cuando cierro los ojos. Puedo oír su voz, así que esas palabras tardarán en sanar”.



Por ahora se desconoce cuál será la sentencia que recibirá Maurice Antwan Charles.



