Luto en la NFL: murió la leyenda que llevó a los Raiders a su primer Super Bowl

La NFL se viste de luto por la muerte de Daryle Lamonica, el quarterback de potente brazo que fue nombrado Jugador del Año de la AFL. Además, llevó a los Raiders a su primera aparición en un Super Bowl.

El Departamento de Policía del Condado de Fresno anunció que Lamonica murió el pasado jueves en su residencia. Tenía 80 años de edad, y su fallecimiento se dio por causas naturales.

La Familia Raiders se encuentra profundamente triste al enterarnos de la muerte is deeply de Daryle Lamonica el día de hoy.



Comunicado » https://t.co/5nP5mNUHR0 pic.twitter.com/aW6ZFmitfC — Las Vegas Raiders (@RAIDERSesp) April 21, 2022

La trayectoria de Daryle Lamonica

Los Raiders, tal como reseña The Associated Press, adquirieron a Lamonica en un canje con Buffalo en 1967. Su adaptación se produjo a la perfección en la ofensiva de Oakland, tras haber empezado apenas cuatro partidos en cuatro temporadas con los Bills.

Su potente brazo y la capacidad de los receptores Warren Wells y Fred Biletnikoff convirtieron a los Raiders en un equipo ganador. Registraron 13-1 en la primera campaña con Lamonica, quien llegó al equipo ideal All-Pro y fue Jugador del Año de la AFL, al encabezar la NFL con 30 envíos de touchdown.

El quarterback lanzó dos touchdowns en la victoria sobre Houston, por el campeonato de la AFL. De esta forma, llevó a los Raiders a su primer Super Bowl, donde cayeron 33-14 contra Green Bay.

Sus registros en la NFL

En seis temporadas como titular con los Raiders, Lamonica fue uno de los pasadores más productivos, con 145 pases de touchdown, 24 más que el segundo lugar Frank Tarkenton. Sus 16,606 yardas lo colocan tercero en la lista para el periodo de 1967 a 1972. I snapped a picture of the moment two Raider greats met for the first time – Daryle Lamonica and Derek Carr. This was at Clovis West. @derekcarrqb @CW__football @Raiders pic.twitter.com/KHliPoyB3m— Paul Meadors (@paulmeadors) April 21, 2022

De hecho, Steve Young y Tom Brady son los únicos que igualaron a Daryle con seis pases de anotación en un partido de postemporada. Únicamente Patrick Mahomes y Kurt Warner tienen más de un juego con al menos cinco touchdown.

La leyenda finalizó su carrera con 19,154 yardas y 164 touchdowns. Los Raiders tuvieron marca de 62-16-6 con Lamonica como titular. Se trata del mejor porcentaje para cualquier mariscal titular con al menos 75 inicios en la era Super Bowl.

Con información de The Associated Press

