Se evita una catástrofe: Chiquibaby casi lleva un vestido parecido al de Adamari López

El público de Hoy Día evitó que Chiquibaby y Adamari López vivieran una catástrofe en la alfombra roja de los Latin American Music Awards. En un post expusieron los dos vestidos que Chiquibaby tenía como opción llevar a este magno evento.

El público votó por el plateado, que le estilizaba más la figura a la bella conductora de Hoy Día, diseño que además le pertenece a Giannina Azar. El dorado, por otra parte, no es igual al que llevó Adamari López, pero sí de un estilo parecido. No cabe duda de que si hubiesen llegado con un diseño tan similar se habrían llevando no sólo un gran chasco, sino que además habrían sido enfrentadas para ver a quién se le veía mejor.

Aquí pueden admirar la imagen de Adamari López con un vestido de Paola Estefania y joyería de Gold Center. Si quieres saber todo lo que hablamos con Adamari en la alfombra roja de los Latin American Music Awards, dale click aquí.

