Le dicen a Chiquibaby: “Esa falda está preciosa y la parte de arriba también”

Hoy Día compartió un video en Instagram protagonizado por Chiquibaby, en el que aparece haciendo “lip sync” mientras “interpretaba” la canción “I Will Always Love You” de Whitney Houston. La moraleja de este video es que en el momento en el que muchas o muchos están haciendo este tipo de intepretaciones, ahí se escuchan a sí mismos como la reencarnación propia de Whitney, pero cuando paran la grabación y le dan play a lo grabado el producto no suena igual, y hasta terminan asustados como es el caso de Chiquibaby al final de este video.

Es en la publicación de este particular post en el que Chiquibaby ha recibido una buena cantidad de piropos por el look que llevó hoy al programa de Hoy Día: “Esa falda está preciosa y la parte de arriba también”, le dijo una fan. Y alguien más, identificada con la experiencia de Chiquibaby agregó: “Cuándo mando un audio en WhatsApp y después lo oigo“.

Chiquibaby recibió piropos inocentes por su look, pero el escote de su camisa también provocó que a otros se les fuera la mano enviándole mensajes que de seguro la han dejado colorada, por ejemplo: “Quiero chichi mami”.

Pero más allá de los piropos la conductora de origen mexicano también se llevó chascos, porque recibió un mensaje que está demás: “Pareces canasta con esa falda te hace lucir un poco pasada de peso“.

Por otra parte, muchos fans están contentos con los conductores que han estado frente al programa durante esta semana, lo que incluye a Nacho Lozano, Chiquibaby y Arantxa Loizaga, entre otros. “Tan a gusto que estoy mirando el programa, sin ciertas personitas”, argumentó el seguidor del matutino de Telemundo.

