¿Superó a Anitta? La novia de Anuel AA se unió al challenge e impactó con el movimiento de su retaguardia

La dominicana Jorgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin ‘La Más Viral’, no lo pensó mucho y se unió al challenge de Anitta, a lo cual, ella considera que lo hizo mejor que la brasileña. Por ello, aprovechó para demostrar los dotes que tiene al bailar reguetón.

La novia del cantante reguetonero, Anuel AA, se le vio dentro de un closet con un top blanco y un diminutivo short azul que parece ser un bóxer, esa fue la vestimenta que utilizó para grabar el mencionado reto viral.

La tendencia nació tras el lanzamiento de su tema musical ‘Envolver’, este se trata de bailar reguetón de una manera bastante sensual pero prácticamente acostada en el piso.

Los seguidores de distintas redes sociales se pronunciaron por el sensual baile que hizo la dominicana y es que algunos opinaron: “ya me imagino a Anuel grabando”, “te ves muy bien”, “eso si es perrear” fue parte de los más de doscientos mil comentarios que dejaron en la publicación.

Sin embargo, las opiniones estuvieron divididas, pues muchos de los seguidores de diversas redes manifestaron que su retaguardia parecía una “gelatina”, mientras que otros se burlaron al decir que sus “implantes en los glúteos iban a salir volando”.

Yailin y Anuel AA ‘Si tú me busca’

Recientemente, los fanáticos del cantante le pidieron que no siguiera cantando “Si tú me busca” durante la gira de conciertos que está presentando, y es que se trata de un tema que grabó con la dominicana, pues parece ser que no tuvo una receptividad positiva de sus seguidores.

El tema que salió el 1 de abril, debía ser lanzado al mercado el pasado 14 de febrero. Sin embargo, postergaron el estreno debido a que justo en la fecha que tenía pensado salir, es el cumpleaños de la ex de Anuel AA.

Recordemos que, el rapero y compositor puertorriqueño al inicio de su relación con la colombiana grababan muchas canciones juntos, podría ser este uno de los motivos por el cual los fanáticos de él no quieren verlo cantar con Yailin y es que para muchos todavía sigue siendo inaceptable que “tan rápido” haya superado a su ex.

Algunas de las canciones que grabaron fueron ‘Culpables’, ‘Secreto’, ‘Dices que te vas’, ‘Follow’, ‘Nunca quiero odiarte’, ‘Location’, ‘Tú no amas’, ‘China’, ‘Te falló’, entre otras. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

