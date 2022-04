Muere bombero combatiendo incendio en una casa de Brooklyn; hay otros 7 heridos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un bombero del FDNY murió y otros 7 resultaron heridos luchando contra un incendio en una casa en Canarsie, Brooklyn.

En una conferencia de prensa este domingo, el alcalde Eric Adams y funcionarios del FDNY identificaron a Timothy Klein, de 31 años de edad, de Ladder Company 170, como el bombero que murió en el cumplimiento de su deber.

Our thoughts and prayers are with the family, friends and colleagues of @FDNY Ladder Company 170 Firefighter Timothy Klein who died in the line of duty. May God grant him eternal peace. #NeverForget pic.twitter.com/e6xsbHPgxG — NYPD Chaplains Unit (@NYPDchaplains) April 24, 2022

“Nos da un gran dolor y tristeza anunciar que la ciudad de Nueva York ha perdido a uno de sus más valientes”, dijo Adams. “Timothy perdió la vida haciendo el trabajo que le pedimos todos los días”.

Klein era un veterano de seis años del FDNY.

Según los funcionarios, el FDNY respondió a un incendio en una casa reportada en Avenue N alrededor de la 1:30 p.m. del domingo.

El incendio pronto se actualizó a uno de tres alarmas (3 estaciones de bomberos asisten al llamado), con 33 unidades y 106 miembros en uso.

FDNY members are currently operating at 3-alarm fire at 108-26 Avenue N Brooklyn. pic.twitter.com/QMPhDWaxIs— FDNY (@FDNY) April 24, 2022

Según las autoridades, un derrumbe parcial del techo del edificio atrapó a cuatro bomberos y mató a Klein.

Además, informaron que un civil fue tratado en el lugar pero se negó a ser transportado al hospital.

“Al menos 8 bomberos resultaron heridos en este incendio”, tuiteó el concejal de la ciudad de Nueva York, Justin Brannan. “Más de 100 respondieron. Por favor mantenga a estos socorristas y sus familias en sus oraciones mientras esperamos más información”. At least 8 firefighters were injured in this fire. Over 100 responded. Please keep these first responders and their families in your prayers as we await more information. https://t.co/T8THCnp7rf— Justin Brannan (@JustinBrannan) April 24, 2022

Hasta el momento se desconoce el estado de los heridos.

