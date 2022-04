Abogan en Nueva York por cambios en la justicia carcelaria

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Grupos locales que luchan contra la violencia por armas instaron este lunes a los líderes de la Asamblea y el Senado estatal la aprobación de varias medidas que incluyen la libertad condicional para reclusos mayores de edad, justicia en el otorgamiento de fianzas y acceso a la compensación de víctimas.

En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, Andrea Stewart-Cousins, y al presidente de la Cámara Baja, Carl Heastie, los activistas demandaron acciones concretas que ayuden a terminar con el ciclo de violencia en las comunidades de las minorías a través de leyes más justas y equitativas que rompan con el trauma de encarcelamiento prolongado y masivos.

“Las necesidades y creencias de los sobrevivientes sobre la justicia penal son tan variadas y diversas como los propios sobrevivientes. Sin embargo, en Crime Survivors Speak, un informe de 2016 publicado por Alliance for Safety and Justice, indicó que más del 60% de los sobrevivientes que están a favor de sentencias de prisión más cortas y más recursos para programas de prevención y rehabilitación, incluida la educación, el tratamiento de salud mental y el tratamiento de drogas (de los presidiarios)”, indica la misiva.

Agregan que en su forma actual, “el sistema legal penal de nuestro estado en muchos casos, exacerba el daño causado a las víctimas y sobrevivientes al priorizar el enjuiciamiento, la condena y el encarcelamiento sobre la creación de vías para la curación y la promoción de una prevención eficaz de la violencia. Es por eso que les pedimos que apoyen (1) ambos proyectos de ley de libertad condicional (Libertad condicional para ancianos (S15A/A8855) y Libertad condicional justa y oportuna (S7415/A4231A)) para aumentar el acceso a la consideración de liberación de libertad bajo palabra individualizada, y hacer tal consideración en función de si esas personas han demostrado una transformación personal y una baja probabilidad de ser arrestadas nuevamente y de qué manera han asumido la responsabilidad por el daño que han causado; y (2) Acceso Justo a la Compensación de Víctimas (S7573/A8619A) que tiene como objetivo crear un acceso amplio y equitativo a los fondos de curación, eliminando el oneroso requisito de informar a la policía que es una barrera actual para que los sobrevivientes reciban compensación de víctimas”

“Juntos, estos proyectos de ley promueven un Nueva York más seguro y productivo al comprometerse con verdaderas vías de responsabilidad, rehabilitación y sanación”, aseguran.

Entre los firmantes de la carta se encuentran: New York State Coalition Against Sexual Assault, New Yorkers Against Gun Violence, Common Justice, New Alternatives for Homeless LGBTQ YOUTH, The Release Aging People in Prison Campaign (RAPP), Violence Intervention Program, entre otros.