¿Ben Affleck coquetea en una app de citas? El actor se pronunció tras los rumores a semanas de conocerse su compromiso con JLo

El actor estadounidense Ben Affleck se pronunció por el vínculo que le han creado por una supuesta suscripción en una aplicación para citas, escándalo en el que se ve metido justo semanas después que le pidió matrimonio a la cantante Jennifer López.

El productor de 49 años niega en su totalidad que se encuentre activo en alguna aplicación en búsqueda de parejas, lo que desmiente lo dicho por Emma Hernan que puso en duda lo demostrado por él al entregarle por segunda vez una sortija de compromiso a la bailarina a principios del mes de abril.

Tras este hecho el representante del intérprete del personaje de Batman dijo que: “Raya ha confirmado que Ben Affleck no ha sido un miembro activo de la aplicación durante los últimos años“, reveló a People.

Hernan quien es una experta en la materia de asuntos inmobiliarios del show Selling Sunset dijo que concordó con Affleck en Raya. La involucrada le comentó a Chrisell Stause que hizo match con el estadounidense, episodio que fue transmitido el pasado viernes e hizo que las redes sociales explotaran por su comentario.

“¿Recuerdas cuando Ben Affleck se hizo viral porque envió algo a una chica? Puede que sí, puede que no me haya estado enviando mensajes”, dijo en el programa. Posteriormente, agregó que “puede o no que me haya pedido salir a tomar un café varias veces”.

Stause aprovechó la ocasión para bromear y hacer referencia a Affleck y López, a lo que dijo que posiblemente lo “hubieras estropeado”.

“¿Verdad que sí? ¡Fue justo antes de eso! Quizá lo habría estropeado. Tenemos esa conexión de Boston, esa fue su frase para tratar de ligar conmigo“, fue la respuesta que dio la experta en asuntos inmobiliarios.

En medio de los rumores que han surgido por el comentario de Hernan, la prometida del actor publicó un video en el que se le puede ver que está bastante alegre. Al mismo tiempo, se le observa con un chupetín verde mientras le lanza besos a sus más de 205 millones de seguidores en la red social de la camarita. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

El escándalo surge días después que la empresaria habría hecho firmar a su futuro esposo un convenio prematrimonial donde le estaría exigiendo relaciones íntimas cuatro veces por semana como mínimo.

