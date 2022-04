Ninel Conde se transformó en Bad Bunny en ‘Tu Cara Me Suena’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mexicana Ninel Conde en la pasada edición de ‘Tu Cara Me suena’ se convirtió en el cantante del género urbano Bad Bunny y se vio obligada a dejar a un lado la sensualidad por la que siempre ha sido caracterizada.

Su vestuario estuvo acompañado por un grande abrigo blanco que la cubrió casi por completo, unos lentes de sol, mientras que su larga cabellera desapareció, pues se le vio la cabeza completamente rapada y cubierta por los cortes que en oportunidades ha tenido el reguetonero.

En cuanto a la imitación de su voz estuvo bastante parecida a la del puertorriqueño, lo que la hizo quedar como la ganadora de la noche. El jurado la ovacionó por la transformación tan increíble que tuvo, pues fue evidente el trabajo que realizó todo un equipo para dejar esta presentación lo más similar posible a una de Benito.

La actriz luego hizo una publicación en la red social de la camarita para agradecer que fue la ganadora. Además, también se mostró contenta por todo el apoyo que recibió de las personas que hicieron posible el impecable trabajo que fue mostrado en escena.

“MIS BOMBONESSSS GANAMOSSSS. Realmente fue todo un reto realizar este performance pero lo asumimos y disfrutamos como no tienen una idea. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo… Gracias a Dios que siempre está conmigo y me consintió esta noche. Gracias a todo el equipo de @tucaramesuenamxus por su apoyo para lograr esta gran interpretación de la cual me siento orgullosa”, fue el mensaje que compartió en la red social Instagram. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Hace algunos días la también cantante publicó un video en el que salía bailando una canción de Bad Bunny, donde anunció que en él se convirtiría en la próxima edición del mencionado programada. Sin embargo, fue bastante criticada por unas extrañas marcas que tenía en forma de círculos en la espalda.

Conde le respondió a una usuaria y le manifestó que sus manchas en la piel eran debido a un tratamiento al cual tuvo que ser sometida por los dolores que quedó padeciendo tras su transformación como la cantante Jennifer López que no le agradó a muchos. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

