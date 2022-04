Khoë Terae de puntitas y de espaldas muestra su tanguita cachetera y la redondez de su trasero

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El traje de baño de Khloë Terae bien podría ser un bodysuit, porque si abajo se pusiera un leggins en negro o una minifalda nadie sabría a ciencia cierta qué lleva debajo. Ahora, gracias a que posó de espaldas a la cámara se puede ver que al final de esta pieza de tres tiempos, la modelo candiense tiene un redondeado trasero y como la tanguita es cachetera se le puede ver hasta dónde no logró llegar ni el sol.

La preciosidad de estas varias fotografías no está en su cuerpo, ni en su maquillaje, ni mucho menos en la casa que se logra vislumbrar a sus espaldas, sino que está en sus brazos. Este hermoso cachorro en blanco y negro que parece un osito panda, no sólo se ha robado el corazón de la sexy modelo rubia, sino de todos aquellos que le siguen, porque siendo honestos es toda una monada. Hasta la sensualidad de su cuerpo ha quedado opacada por la ternura que despierta su nuevo compañero.

En busca de más imágenes de esta belleza, encontramos este video, y no cabe duda de que verlos correr es también un agasajo a la vista. View this post on Instagram A post shared by Khloë Terae 🇨🇦 (@khloe)

Y ojo que al pequeño Yuki le gustan los juguetes caros. Este pequeño perrito con cara de oso panda se conduce en un pequeño y coqueto Bugatti. View this post on Instagram A post shared by Wander Travel & Life of Yuki (@wanderwithyuki)

Si quieres ver más imágenes de este hermoso cachorro no dudes en dar click aquí. Porque Khloë no duda en documentar las aventuras que atraviesa con Yuki, quien parece ser su mejor compañero de viajes. Y el único con el que ella parece compartir cama en la playa y se deja fotografiar en su compañía. View this post on Instagram A post shared by Wander Travel & Life of Yuki (@wanderwithyuki)

Lee más sobre Khloë Terae

Sirven los alimentos y la modelo Khloë Terae se sienta sobre la mesa para presumir su tanguita negra

Khloë Terae se bajó el sostén de su bikini frente a la cámara

Khloë Terae corre y levanta su vestido ante la cámara: debajo no lleva sostén