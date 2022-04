Megan Fox y Machine Gun Kelly beben la sangre del otro con fines rituales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Megan Fox y Machine Gun Kelly se convirtieron en los Angelina Jolie y Billy Bob Thornton de la nueva generación cuando salió a la luz que ella le había regalado un colgante que contenía una gota de su sangre cuando tuvieron que separarse durante unas semanas por trabajo.

Unos meses más tarde la pareja anunció sus planes de casarse explicando que el cantante le había propuesto matrimonio a la actriz con un anillo que incluía espinas en la banda, para que le hiciera daño si alguna vez intentaba quitárselo, y que sellaron su compromiso bebiendo la sangre del otro.

Eso no fue algo puntual, según acaba de confirmar ahora Megan, para añadir que siguen haciéndolo en alguna que otra ocasión con “fines rituales”.

“Supongo que eso confundirá un poco a la gente y nos imaginarán con cálices como si estuviéramos en ‘Game of Thrones’. Pero son solo unas gotas“, ha explicado en declaraciones a Glamour.

Megan quiso recalcar que nadie resulta herido de gravedad en ese tipo de ceremonias ni pierde demasiada sangre, aunque si de su futuro esposo dependiera, sería un asunto mucho más sangriento.

Kelly se ha ofrecido en más de una ocasión a cortarse el pecho con un cristal roto para que Megan pueda “absorber su alma”.

“Él es mucho más descontrolado, exagerado y caótico, y está dispuesto a abrirse el pecho con un cristal roto y decirme: ‘Toma mi alma’“, bromeó, aunque también reconoce que “mucha veces” ha ocurrido algo muy parecido.

“No es que no suceda. Déjame decirte. Tal vez no exactamente así, pero una versión de eso ha sucedido muchas veces”, determinó la actriz. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

