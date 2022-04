“No estaba en sus cinco sentidos”: chofer da detalles de la actitud de Debanhi Escobar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El caso de Debanhi Escobar, jovencita que fue hallada sin vida en una cisterna en el Motel Nueva Castilla ubicado en la carretera a Nuevo Laredo en el municipio de Escobedo, Nuevo León, México, sigue dando mucho de qué hablar.



A más de una semana de la muerte de la joven, el supuesto chofer del taxi que la recogió la madrugada del 9 de abril y le tomó la última foto con vida habló por primera vez sobre lo hechos.



En entrevista con el medio INFO7, Juan David Cuéllar indicó que después de que el padre de Debanhi Escobar reveló que su hija fue toqueteada al interior del taxi, decidió dar su versión de lo que ocurrió el día de la desaparición de la joven.



”No (la toqué) en ningún momento. Yo siempre traté de ayudarla, pero este (sic) la chava pues andaba (sic) no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, no estaban los cinco sentidos, porque no hilaba las palabras, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa”.



El chofer indicó que recibió un mensaje vía WhatsApp de las amigas de Escobar para que las recogiera alrededor de las 4 de la madrugada del 9 de abril, cuando Cuéllar llegó a su auto solo subió Debanhi y sus amigas se fueron en otro auto.



“Se baja y ahí es donde yo tomó la fotografía, les avisó a sus amigas de que se bajó e incluso con un compañero de trabajo también le avisó de que me está pasando esto… yo duré tres minutos aproximadamente ahí parado a ver si ella se regresa, si se arrepiente, no sé, ella nunca volteó y yo lo que hice fue seguir”, narró.



Asimismo, señaló que decidió dar la cara porque lo único que quiso fue ayudarla en todo momento: ”Vine a dar mi versión porque juzgan sin conocerme y yo fui el que estuve ahí. Desde el primer momento yo quería ayudarla. Le decía que le marcara a sus papás, pero no quiso”.

