Las 4 grandes interrogantes sobre el caso de Debanhi Escobar

Tras la aparición de un cuerpo sin vida el pasado jueves en el fondo de la cisterna de agua de un motel, las pruebas forenses confirmaron el triste desenlace para el caso de Debanhi Escobar, la joven de 18 años desaparecida en México desde hacía casi dos semanas.

“El cuerpo encontrado se trata de Debanhi Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, dijo este viernes el fiscal general de Justicia del estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

“Es importante señalar que, en este momento, no se descarta ninguna línea de investigación en este caso. Pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley”, añadió.

Sin embargo, esta confirmación no aclara diversas dudas e incógnitas que rodean el caso, en torno al cual siguen apareciendo días después nuevos datos y pruebas como videos de cámaras de vigilancia de la zona donde desapareció en el municipio de Escobedo, en el norte del país, en la noche del 8 al 9 de abril.

Son tantos los interrogantes que el gobernador estatal, Samuel García, ya había pedido horas antes a la Fiscalía que diera a conocer los videos, fotos, cateos u otras evidencias sobre el caso.

“Tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir”, dijo.

Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció ayuda desde el gobierno federal a las autoridades de Nuevo León para que este asunto pueda esclarecerse lo antes posible.

El caso de Debanhi muestra “irregularidades, dudas y preguntas que no está respondiendo la Fiscalía”, le dice a BBC Mundo Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).

Estas son algunas de las cuestiones que se espera que aclare la investigación.

1. ¿Por qué no se encontró antes el cuerpo si estaba a metros de donde desapareció Debanhi?

El cuerpo localizado el jueves se encontraba a muy poca distancia del lugar en el que Debanhi desapareció en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, comúnmente denominada “la autopista del terror” por los casos de secuestros y desapariciones forzadas registrados en ella.

En concreto, el cadáver estaba en una cisterna de agua en un motel, a solo 110 metros de una empresa de transportes frente a la que Debanhi fue vista gracias a cámaras de seguridad.

En esta zona es donde la ubicaba la señal de su teléfono antes de que se perdiera contacto. Por eso, los operativos de búsqueda se centraron especialmente en esta área y las instalaciones del hotel fueron revisadas hasta en cuatro ocasiones. Pero nunca dieron con la joven.

No fue hasta el pasado jueves que las autoridades encontraron su cuerpo, y solo después de que el personal del motel alertara a la policía por el fuerte olor que percibían en la zona.

“Este es nuestro mayor dolor, la tenían aquí cerca (…). ¿Por qué tardaron tanto?, ¿cuántas veces estuvieron aquí?”, dijo indignado el padre de la joven, Mario Escobar.

“Estoy destrozado por dentro porque mataron a mi hija, me la mataron (…). Yo voy a seguir con esa lucha para encontrar a los culpables”, aseguró.

La Fiscalía confirmó que en el lugar donde se encontró el cuerpo se realizó una inspección previa en la que participaron diferentes instituciones y la propia familia que “no permitió encontrar el cuerpo ahora localizado”, sin ofrecer más detalles del motivo.

Mientras, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, admitió que en las labores de búsqueda hubo una “falla humana masiva” por parte de las autoridades involucradas, si bien aseguró que sus efectivos no habían participado en el rastreo en las instalaciones del motel.

Por su parte, la fundadora de Fundenl critica duramente los métodos “ineficaces e inefectivos” de búsqueda de desaparecidos por parte de las autoridades, tanto en este como en otros casos de Nuevo León.

En el proceso de Debanhi, “ni siquiera fueron los investigadores quienes la encontraron, sino que fueron empleados del hotel los que lo reportaron. Todo está mal hecho, muestran una total incapacidad aún cuando este caso ha sido tan mediático y saben que se está siguiendo de cerca lo que hacen”, señala.

2. ¿Por qué el padre de Debanhi planteó que el cuerpo podría haber sido colocado después?

Tras asegurar que se sentía completamente defraudado por la labor de la Fiscalía estatal, el padre de Debanhi se preguntó ante los medios cómo era posible que los investigadores no hubieran encontrado el cadáver si se encontraba allí desde el principio.

“Cuatro veces han cateado [la zona], ¿y por qué a la quinta aparece? Pregunta: ¿lo sembraron? Pregunta: ¿cómo llegó?“, preguntó este viernes.

“Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente (…). Que caiga quien tenga que caer”, criticó tajante.

Tras conocerse la causa oficial de la muerte dada a conocer por las autoridades, declaró: “Pues le pegaron en la cabeza entonces. Lo que me digan es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la pusieron, la sembraron. No me digan ahora el cuestionamiento de lo que dijo la Fiscalía (…). La sembraron y la mataron, y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar”.

De hecho, el padre confirmó que la familia contrató a un perito para hacer una necropsia adicional y comparar sus resultados con los de la Fiscalía.

Luisa Castellanos, vocera de la organización Buscadoras de Nuevo León que participó en las labores de búsqueda, también muestra su extrañeza por lo ocurrido.

“En diferentes momentos estuvimos en esa barda [el muro perimetral del motel], a espaldas de ese lugar, por 30 o 40 minutos. La temperatura aquellos días era de 35 o 40ºC, lo que ya habría facilitado el proceso de descomposición del cuerpo. Es muy extraño”, le dice a BBC Mundo.

“La cantidad de personas en la búsqueda era bastante grande. Durante casi dos semanas buscaron ahí, en el mismo lugar, con perros de rescate, y resulta que no estaba Debanhi. Y de un día para otro, sí está. Es algo absurdo que nos deja muchísimas dudas“, coincide Hidalgo, de Fundenl.

Desde la aparición del cuerpo, usuarios de redes sociales hicieron comparaciones y colocaron como tendencia “Paulette”, el nombre de la niña desaparecida en México en 2010 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado pocos días después tras innumerables búsquedas en su propia habitación, entre el colchón y la estructura de la cama.

3. ¿Por qué el motel no entregó los videos de sus cámaras de seguridad?

El vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, reveló que está en marcha una investigación para determinar la razón del ocultamiento de grabaciones de seguridad por parte del motel donde fue encontrada Debanhi.

En declaraciones a varios medios locales, el funcionario aseguró que los responsables del negocio aseguraron inicialmente que las cámaras eran solo de monitoreo en tiempo real y que no se conservaba el material grabado, pero el fin de semana tras el hallazgo de la joven se comprobó que no era así.

Sus grabaciones arrojan nueva luz sobre los últimos minutos de vida de Debanhi. En las imagenes se aprecia que la joven entró sola a las instalaciones y se la ve caminando a la zona de la cisterna.

Sin embargo, su padre aseguró que eso no deslinda responsabilidades en modo alguno, y cuestionó también que en las grabaciones de la cámara de la empresa de transportes parecen faltar algunos fragmentos.

De hecho, otra de las tendencias que destacó en redes mexicanas y en protestas ciudadanas desde el hallazgo del cadáver es “No fue accidente”, impulsada por quienes descartan la teoría de que pudiera haberse tratado de algo fortuito.

Alguna de las versiones que circularon desde el primer momento apuntaba a la posibilidad de que Debanhi pudiera haber saltado el muro del hotel y caer a la cisterna de 4 metros de profundidad de manera accidental.

Pero el padre de la joven aseguró antes de conocerse los videos del motel que, debido a la altura de la estructura, la joven “no se pudo haber subido a la barda”. “No nada más me voy a golpear la cabeza, me pego en el cuerpo, me quiebro los huesos (…), no puede ser eso que nada más haya fallecido por esa causa”, declaró cuestionando el resultado forense oficial.

4. ¿Por qué el taxista dejó a Debanhi en mitad de la noche y le tomó una foto?

Una de las partes de este caso que despertó más interrogantes desde el inicio fue una foto en la que se ve a Debanhi en la noche de su desaparición, sola en medio de la carretera.

La joven había acudido aquella noche a una fiesta con dos amigas que se fueron antes a casa. Según contó la familia de Debanhi, las amigas llamaron a un “contacto de confianza” que trabaja en apps de taxis para que la recogiera, aunque el viaje se realizó fuera de la plataforma.

Cuando se difundió aquella última foto de Debanhi, la familia confirmó que la imagen era real, que fue tomada por el taxista y enviada a las amigas de la joven.

Estas la compartieron con los padres de Debanhi, quienes de inmediato denunciaron y comenzaron la búsqueda.

Una de las incógnitas era entender por qué el conductor había tomado esa foto. El padre de la joven declaró que probablemente lo habría hecho para mostrar que ella estaba en buen estado cuando él la dejó.

Pero la mayor duda sobre esta parte era saber por qué Debanhi nunca llegó hasta su casa en aquel taxi y por qué el conductor la dejó sola en una carretera a las 4:25 de la madrugada.

Este viernes, su padre reveló que la Fiscalía tiene videos en su poder donde se ve al hombre intentando tocar los senos de la joven y lo responsabilizó de que su hija hubiera acabado sola en la noche.

“Debanhi se quejó porque la estaban acosando sexualmente y por eso se bajó” del taxi, dijo Mario Escobar, quien aseguró que buscará emprender un proceso penal contra el hombre por acoso.

El taxista ya fue interrogado y, según la Fiscalía, mostró su disposición a colaborar en todo momento. Tras la famosa foto, una cámara de seguridad grabó a Debanhi minutos después frente a una empresa de transportes, aparentemente para intentar comunicarse con alguien aunque no pudo hablar con nadie.

Algunas personas, entre ellas el propio padre de Debanhi, criticaron el hecho de que las amigas de la joven la hubieran dejado sola en la fiesta aquella noche. La Fiscalía dijo que Debanhi abordó sola el transporte “por aparentes diferencias con personas del lugar”.

Pero según Hidalgo, de Fundenl, “echar la culpa a las amigas no es lo correcto. Nosotras deberíamos poder caminar de día o de noche, solas o acompañadas, sin temor de que algo suceda y nadie debería tener el derecho de desaparecernos”.

