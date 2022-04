Adolescente de 14 años es acusado de asesinato después de “intentar violar y matar” a niña de 10 años en Wisconsin

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un adolescente de 14 años está acusado de matar a Iliana Lily Peters, una niña de 10 años de Wisconsin, a quien también planeó violar.



El estado de Wisconsin solicitó una fianza de un millón de dólares para el sospechoso, solo identificado por las iniciales C P-B.



El menor de edad fue arrestado y acusado de homicidio y agresión sexual en el condado de Chippewa tras comparecer ante el tribunal por primera vez el miércoles.



Wade Newell, fiscal del condado, citó las confesiones hechas por el adolescente, quien dijo que planeó “violar y matar a la víctima desde el principio cuando salió de la casa con ella siguiendo el camino”.



El menor “golpeó a la víctima en el estómago, la tiró al suelo, esencialmente la estranguló, la golpeó con un palo antes de estrangularla hasta la muerte antes de que él la agrediera sexualmente”, añadió Newell.



Los fiscales solicitaron la fianza en efectivo de $ 1 millón para el sospechoso adolescente con la condición de que no tenga contacto con ningún menor y no posea armas peligrosas.



El juez accedió a la solicitud debido a la gravedad del delito.



Autoridades indicaron que C P-B salió con la niña de la misma casa que Lily, pero no dieron detalles de cómo se conocían.



La mañana del pasado lunes fue hallado el cadáver de Lily, a pocas cuadras de la casa de su tía, cerca de un sendero y el estacionamiento de una cervecería.



Su padre había denunciado su desaparición la noche anterior, cuando ella no regresó a casa de una visita a su familia.



Durante la búsqueda, las autoridades encontraron lo que parecía ser su bicicleta abandonada a lo largo del sendero de madera y pronto descubrieron sus restos.



Lily estudiaba el cuarto grado en la Escuela Primaria Parkview.



Respecto al sospechoso, si bien la denuncia penal permanece sellada, los cargos contra el adolescente incluyen homicidio intencional en primer grado, agresión sexual en primer grado y agresión sexual en primer grado con un niño menor de 13 años que resultó en daños corporales graves.

