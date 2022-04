Mujer que fue sorprendida por su esposo teniendo sexo con un vagabundo rompe su silencio: “Fui etiquetada como una cualquiera”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace un mes el nombre de Sandra Maria Fernandes se volvió tendencia en redes sociales ¿el motivo? Su esposo la captó teniendo relaciones sexuales en su auto con un vagabundo.



La escena que le dio la vuelta a todo Brasil y al mundo ocurrió el pasado 9 de marzo alrededor de las 22:30 horas y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, mismo que en cuestión de horas ya estaba en diferentes medios de comunicación.



El esposo de Fernandes, el entrenador Eduardo Alves, ha señalado que el vagabundo Givaldo Alves abusó de la vulnerabilidad de su esposa y abuso sexualmente de ella. El presunto agresor indicó en varias entrevistas que fue Sandra quien lo invitó a pasar a su auto para tener un encuentro sexual.



Cuando el marido de Fernandes se percató de los hechos sacó al vagabundo del auto a golpes, mientras su mujer fue llevada a una clínica psiquiátrica.



En redes sociales se dio un gran debate sobre los hechos, sin imaginar que detrás de aquel encuentro había una gran explicación, misma que fue expresada por Sandra María Fernandes a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la esposa de Alves se sintió humillada porque su nombre apareció en todos lados; desde medios comunicación, redes sociales y pláticas en los cafés, sin saber el contexto.



“Hola, mi nombre es Sandra María Fernandes, soy la mamá de Anna Laura y la esposa de Eduardo Alves. Vengo a través de este post a agradecer a las personas que se levantaron para defenderme cuando yo no pude. Pasé días muy difíciles, nunca me imaginé en esa situación. Me siento profundamente desgarrada por lo que pasó. Hoy soy consciente de todo lo que se dijo mientras estuve hospitalizada y atendida por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y otros profesionales”, explicó.



Asimismo, señaló que fue señalada y etiquetada como una cualquiera sin piedad: “Fui víctima de burla, humillación en la televisión nacional. Fui etiquetada como una cualquiera, una mujer promiscua, una mujer con fetiches, una traidora. Fui atacada por otras mujeres que entendieron que yo merecía lo peor. ¡Siempre supe que vivimos en una sociedad desigual, pero no elegí tener un brote, no elegí ser avergonzada, no elegí tener mi vida expuesta y devastada!”.



Sandra María Fernandes agradeció las muestras de amor, cariño y apoyo que recibió de su esposo, hija y familiares cercanos: “Entonces, en la condición en que me encontraba, sé que tenía legítimo derecho a ser defendida. Agradezco a mi esposo por todo lo que ha hecho por mí. Me defendió durante y después de lo sucedido, porque sabe que en condiciones normales nunca me hubiera permitido pasar por eso. También agradezco a mi padre, mi madrastra, mis hermanos y amigos, que me acogieron y ayudaron a Eduardo y Anna Laura. Estoy profundamente agradecida con los profesionales que me ayudaron a entender lo que estaba pasando cuando ya no tenía control sobre mi propia vida”.

