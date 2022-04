Promueven marcha contra la violencia sexual “Yo digo no más” y piden unir esfuerzos para acabar con esa pandemia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La pandemia del COVID-19 ha dejado hasta ahora más de 68,000 muertes y 5 millones de contagios en todos los rincones de Nueva York. Pero de manera silenciosa, y sin que se logre saber a ciencia cierta la magnitud de la gravedad de la situación, la violencia sexual se ha convertido en otra pandemia, de la que se estima, cada 9 minutos un niño está siendo abusado, con secuelas para toda la vida.

Así lo denuncia María Trusa, sobreviviente de violencia sexual, quien 47 años después de haber sido abusada en su natal República Dominicana, cuando era una niña de tan solo 9 años, decidió revelar su propia historia de dolor para “sanarse”, ayudar a otras víctimas, y prevenir nuevas agresiones.

María Trusa, sobreviviente de abuso sexual y promotora de la iniciativa Yo digo no más. /Cortesía

Y este sábado, durante el fin del Mes Nacional de Concientización sobre la Agresión Sexual, a través del movimiento “Yo digo no más”, que se creó hace 1 año y medio, junto a líderes comunitarios, miembros del distrito escolar de Yonkers, el tercero más grande del estado de Nueva York, y la Alcaldía local,Trusa está promoviendo una marcha contra la violencia sexual al norte de la Gran Manzana.

“Con la marcha ‘Yo digo no más’, buscamos hacer un llamado contra la violencia sexual que afecta a todas las familias hispanas, que se ha convertido en otra pandemia silenciosa, que destruye vidas y a millones de personas, donde en más del 90% de los casos, la persona que abusa de los niños y que les roba su inocencia, es alguien que está en la familia o cerca de la familia”, aseguró la activista y escritora.

Trusa, quien también tiene un canal de Youtube donde aborda el tema, destacó que la caminata, al igual que una serie de talleres sobre violencia sexual que se realizarán como parte de la iniciativa son pasos importantes para ayudar a “romper el silencio” sobre la epidemia del abuso sexual e iniciar al camino de la sanación.

“A mí me tomó 47 años para hablar del abuso sexual que sufrí cuando mi padre, que estaba supuesto a ser mi protector, me entregó como si fuera un animal, a su amigo. Y esa persona me destruyó mi cuerpo, me hizo tomar una botella de whiskey que yo no pensaba que iba a salir viva y luego todo el pueblo supo, que tuvimos que mudarnos y dejé de hablar de ese secreto porque uno siente una verguenza y una pena tan grande”, reveló la dominicana, quien pidió a los padres estar muy atentos de los comportamientos de sus niños y le den la confianza necesaria para que puedan hablar abiertamente de lo que les pasa.

“Uno de niño se calla y vive mal con ese secreto. Y ya de mayor dice ‘para que lo voy a decir, esto ya pasó y voy a destruir a mi familia’. Y como lo callamos, alimentamos esa pandemia, porque esos abusadores abusan de otros alrededor. Por eso en nuestros talleres hablamos a los padres de cómo ver las banderas rojas en los hijos”, dijo la sobreviviente de abuso sexual. “Tenemos que entender que el crimen más grande que existe es romper la inocencia de un niño y que el proceso de sanación solo empieza cuando se habla, y aunque tome años, asimismo estamos protegiendo a otros niños para que no les pase lo mismo”.

Además de la marcha “Yo no digo más”, que comenzará a las 11:00 de la mañana en Yonkers City Hall Unity Fountain y terminará en el Eugenio María Hostos Microsociety School, habrá nueve talleres sobre diferentes temas relacionados con el abuso sexual.

La idea de crear estos espacios, es que un grupo de profesionales, expertos y organizaciones especializadas, planten una semilla para educar y empoderar a niños y adolescentes, al igual que a padres, cuidadores, profesores de las escuelas públicas de Yonkers y comunidad en general, para entender y prevenir la violencia sexual.

Betty Rodríguez, madre latina de 62 años, quien a los 12 años fue abusada sexualmente en Colombia por su su propio padre, quedando embarazada, también se sumó al llamado de alzar la voz contra este flagelo e insistió en que diferentes estamentos se unan para poder darle la importancia que se merece la lucha contra el abuso y la ayuda a las víctimas.

“Yo fui abusada y tuve un hijo que tiene 48 años, y solo después de cuatro décadas pude hablar del tema y fue la forma más grande de sanación. Poder hablar libremente de lo que venía cargando me cambió la vida, hasta el punto que ya incluso perdoné a mi papá y estoy en el proceso de perdonar a mi mamá, a quien aunque ya está muerta, le sigo reclamando el haberme sacado de la casa a un internado y haber aceptado que fuera mamá a los 12 años.

La sobreviviente colombiana destacó que en la comunidad latina de Nueva York urge que se hable más del tema y se asignen más recursos para ayudar a frenar esa pandemia del abuso sexual y la sanación.

“El abuso entre nosotros los latinos se maneja como un secreto, por el qué dirán, pues los adultos no piensan en el dolor de los niños que como no tienen voz, hace que los adultos decidan por ellos, en lo que se convierte en una doble violación”, dijo la activista, quien envió un mensaje claro y fuerte a las víctimas a que no sufran solas.

“No debemos callar. Yo no quiero volverme a callar nunca más, porque somos seres humanos, y la sociedad se encarga de mancharnos. Desde que hablé, me siento la mujer más limpia, porque la verdad es que todos los niños violados nos sentimos sucios, feos, tenemos mal carácter, vivimos a la defensiva. Viví siempre lastimada y masacrada, pero desde que me liberé, vivo mejor, y hasta el color de los ojos me cambió”, agregó la colombiana, quien además es sobreviviente de cáncer y promueve mamografías entre latinas.

El alcalde de la ciudad de Yonker, Mike Spano, también se sumará a la manifestación contra la violencia sexual, y aseguró a las víctimas que hay gente y programas para tenderles la mano.

“La primera marcha sobre agresión sexual de Yonkers es un tributo a los muchos sobrevivientes, cuyas voces a menudo son silenciadas. Esta marcha es nuestro reconocimiento a ellos y sus historias, diciendo ‘los escuchamos y estamos aquí para ayudarlos'”, aseguró el mandatario local. “Gracias a las Escuelas Públicas de Yonkers y a Yo Digo No Más por arrojar luz sobre un tema tan importante, brindando la conciencia y el apoyo que tanto se necesita”.

Betty Rodíguez, sobreviviente de violencia sexual

Según datos suministrados por los promotores de la marcha, el 81% de las mujeres y el 43 % de los hombres en el país denunciaron alguna forma de acoso y/o agresión sexual en su vida. Y cada 68 segundos, una persona es agredida sexualmente, lo que deja ver la gravedad de la crisis que existe sobre violencia sexual.

Los organizadores de la caminata destacaron además que para prevenir la violencia sexual, es necesario enseñar habilidades y dotar a los niños y padres y maestros de herramientas prácticas, por lo que trabajan en conjunto con Stony Brook Medicine, el Movimiento ‘me too’, y profesionales de la salud mental en programas para empoderar y educar sobre el tema.

Datos sobre la Marcha “Yo digo no más”

30 de abril se llevará a cabo el evento

Hora: 11:00 a.m.

Sitio de inicio: Yonkers City Hall Unity Fountain: 40 South Broadway, Yonkers NY

Sitio de cierre de la marcha: Eugenio María Hostos Microsociety School: 75 Morris st. Yonkers NY

Dónde obtener más información sobre la campaña