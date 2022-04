Vestida de blanco: Lili Estefan enamora con sus largas piernas y esos hermosos Valentino Garavani

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No cabe duda que el toque fashion en El Gordo y la Flaca lo pone Lili Estefan. La conductora es uno de los rostros más queridos de la television hispana y en Univision siempre se ha destacado por su belleza y carisma. Pero todos también saben lo mucho que le gusta la moda y que unas de sus pasiones, además de los bolsos de lujo, son los zapatos. Y en esta imagen podemos observar lo bien que lleva estos Valentino Garavani en color salmón.

En la imagen destacan, eso sí, el vestido blanco con el que llegó al show, sobre todo porque Carlitos El Productor apareció con una supuesta réplica del mismo. Algunos han tenido la osadía de decir que a él se le ve mejor que a Lili, todo en broma, claro está, porque las piernas de la conductora han brillado y lo hacen más con este hermoso calzado.

El estilo que luce Lili Estefan en El Gordo y la Flaca podría tener un costo de $1,100 dólares.

Aquí podemos ver, como los diseños de Valentino Garavani son parte de su colección, y es que no sólo los tiene en salmón o coral, sino que además los luce en verde limón. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Pero ojo y es que Lili Estefan hasta con una almohada como único vestido se ve sensacional, porque sabe perfectamente cómo hacerse notar con los accesorios adecuados. Sino, sólo hay que echarle un ojo a ese bolso Fendi. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Lee más sobre Lili Estefan aquí:

Recuerdan la triste burla de Don Francisco a Lili Estefan: resurge video en el que hablan de la broma por el tamaño de su sonrisa

Lili Estefan se va de Miami y le dice adiós a El Gordo y la Flaca, por unos días

Raúl de Molina confirma que le dio COVID en sus vacaciones: “Pensé que me iba a morir”