Recuerdan la triste burla de Don Francisco a Lili Estefan: resurge video en el que hablan de la broma por el tamaño de su sonrisa

Durante muchos años, Lili Estefan fue uno de los rostros principales del programa “Sábado Gigante” y, aunque en pantalla se podía ver que tenía muy buena química con Don Francisco, la realidad era otra, pues un comentario repetitivo que el conductor hacía afectó enormemente la autoestima de la presentadora.

En entrevista para el programa “Break de las 7”, don Mario Kreutzberger, nombre real del presentador, y la conductora de “El Gordo y La Flaca” recordaron cuando él le decía a ella que su sonrisa era enorme y el chileno reconoció que su afán nunca fue lastimarla, cabe señalar que esta conversación la sostuvieron para el programa de YouTube en el año 2020.

“Yo le decía que no sonriera tanto porque había mucha gente que tenía televisores muy pequeños y no iba a caber. Hice mucho esta broma hasta que un día me la encontré en mi camerino llorando a mares. Le dije que mi intención nunca fue ofenderla y desde ese entonces ya nunca volví a hacerle eso”, dijo Don Francisco.

Por su parte, Lili comentó que, a raíz de que las bromas pararon, le hizo caso al chileno y se concentró en la parte positiva de su sonrisa, asegurando que el tamaño de su boca es su sello más característico y es por lo que la gente la recuerda.

Hay que considerar que en la actualidad este tipo de comentarios ya no están permitidos. Celebridades de todas las índoles se han visto canceladas por la cultura pop, por este tipo de recuerdos que salen a la luz tan súbitamente. En Latinoamérica este movimiento de “cancelación” no ha tomado gran poder o fuerza. Porque es visto con “normalidad” o rotunda “naturalidad” destacar una característica física de una persona y hacer de esta un apodo o sobrenombre, que en muchas ocasiones es dicho con cariño. Pero no siempre esto es recibido con la intención con la que nació, este parece fue el caso de Don Francisco y Lili.

El famoso conductor admite que su afán no era lastimarla, sin embargo sin saberlo lo hizo y varias ocasiones, hasta que, como bien cuenta, al verla llorar y enterarse del problema decidió parar.

