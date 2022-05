Dani Pereira marcó su primer gol en la MLS: la historia del venezolano que llegó a Estados Unidos con asilo político [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La historia de Daniel Pereira es como la de millones de venezolanos que han dejado su país para buscar nuevas oportunidades en el extranjero, solo que él con su talento trascendió en los terrenos de fútbol. Se convirtió en el primer futbolista latinoamericano en ser el first pick en el SuperDraft de la MLS por el Austin FC.

Cuando tenía 15 años de edad, él y su familia pidieron asilo político en los Estados Unidos y pudieron lograr el objetivo. Mientras su madre trabajaba en la cocina de un restaurante, y su papá era jardinero en Roanoke, Virginia, él siguió con su pasión: el fútbol.

Este sábado 30 de abril no lo olvidará Pereira ni su familia, porque finalmente llegó su primer gol en la MLS con la camiseta del Austin FC en el triunfo 1-2 contra Houston Dynamo FC. Aprovechó un precioso centro de Ethan Finlay por derecha para definir sin marca por el costado izquierdo.

“Decidimos mudarnos a Estados Unidos por una vida mejor. No quería dejar Venezuela. Estaba con mi fútbol, tranquilo, con mis amigos. Tenía todo. Pero también sabía que la situación allí era muy seria y que iba a empeorar”, declaró Pereira en 2021 a la agencia AP News. “Mis padres lo hicieron por mí y se lo agradezco todos los días”, recalcó.

Reconoció que le costó en su adaptación al país norteamericano por la barrera del idioma, pero su mejor lenguaje era en la cancha. En Caracas jugó en las categorías inferiores del club Deportivo La Guaira.

Llegó a EE.UU. en el año 2015. Jugó cuatro años en el Northside High Soccer team, equipo de la high school, y después tuvo la posibilidad de ir al Virginia Tech para jugar la prestigiosa liga universitaria. Su capacidad para recuperar balones, entregar limpio en espacios cortos y largos, generó interés en la directiva del Austin FC que pensó en él para su escogencia en el SuperDraft. Dreams coming true 🥺. @danipereira121 celebrating with the family and yes, we do love to see it. pic.twitter.com/rDMr32AQ9o— Austin FC (@AustinFC) January 21, 2021

Pereira y su familia celebraron por todo lo alto su llegada a la MLS debido a los esfuerzos que hicieron para que él cumpliera su sueño. Ahora está en la órbita del seleccionador Néstor Pekerman para llevarlo a la Selección Nacional de Venezuela, pero debe resolver su situación legal porque tiene un caso abierto de asilo político en EE.UU.

Mientras tanto, el futbolista de 21 años de edad, quiere seguir el legado que ha dejado Josef Martínez en la MLS con el Atlanta United o Cristian Cásseres en el New York Red Bull. Es bien sabido que los venezolanos han hecho historia en Estados Unidos, pero en el beisbol de las Grandes Ligas como Luis Aparicio, Omar Vizquel, Johan Santana o Miguel Cabrera.

