Karina Banda y Carlos Ponce se dieron una escapada romántica a España

La conductora Karina Banda y su esposo Carlos Ponce se fueron de viaje a España donde se encuentran dándose unos días solos como pareja y disfrutando de otros paisajes a los que están acostumbrados. Hace poco la mexicana había anunciado que tendría su momento íntimo con el cantante, debido a que ella había ido a pasar unos días con su familia en su país natal.

La presentadora manifestó que desde muy joven había soñado con poder viajar a conocer este país pero hubo varias circunstancias que atravesó que no se lo permitieron. Sin embargo, destacó que justo en el momento que conoce España lo hizo con la mejor compañía que cualquiera desearía tener.

“Mi primera vez en España. Desde que estaba en la universidad soñaba con visitar este país e incluso hacer un intercambio, por cosas de la vida nunca pude hacerlo y después de tantos años por fin estoy aquí y con la mejor compañía”, escribió Banda en la red social de la camarita.

Explicó que junto a su esposo ha realizado varios recorridos tanto por lugares turísticos así como históricos en Barcelona.

Posteriormente, realizó una publicación con un look bastante fresco para disfrutar de su día en Madrid, por lo cual aprovechó para destacar que le gusta acomodarse para gozar sus vacaciones. También explicó que una de las cosas que más le agrada es saber que tendrá muchas fotos que le quedarían para el recuerdo y más cuando ha sido uno de los viajes que más había deseado.

“Arréglate conmigo’ Versión MADRID. Disfruto muchísimo arreglarme en las vacaciones porque obvio estoy pensando en las fotos bonitas de mi viaje que tendré para toda la vida”, fue parte del mensaje que compartió en el video publicado. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

En el post más reciente de la ganadora de seis premios Emmy, aseguró que tardó 33 años en poder visitar el país y aseguró que se había estado “perdiendo de mucho”, pues considera que para cualquier lado que voltea a mirar parece “DE PELÍCULA”. View this post on Instagram A post shared by KARINA BANDA (@karinabandatv)

Ponce también publicó una foto junto a su amada en Instagram, donde manifestó: “Una escapadita con esta belleza. A visitar familia a celebrar éxitos con amigos, a enriquecernos de historia, y sobretodo a comer bien pero que muuuy bien”.

