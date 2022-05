Alerta por adolescente latina desaparecida en Nueva York: alumna de élite en escuela de serie de TV “Gossip Girl”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jezlieanne Colón, adolescente de 16 años residente de El Bronx y alumna becada en una escuela preparatoria de élite de Manhattan, está desaparecida desde que salió de su casa el sábado por la tarde.

“Simplemente caminó abruptamente por la puerta el sábado. No dijo nada, simplemente se fue”, dijo a Fox News su madre, Kimberly Valera. “No he sabido nada de ella desde entonces”.

Colón es una alumna becada en la Escuela Nightingale-Bamford, sólo para mujeres, en el Upper East Side de Manhattan, que cuesta $59,000 dólares al año. Es la inspiración de la vida real para la escuela ficticia “Constance Billard School for Girls” en la serie de televisión “Gossip Girl”. La autora de las novelas originales de “Gossip Girl”, Cecily von Ziegesar, se graduó de la Escuela Nightingale-Bamford en 1988.

Colón asistió la mayor parte de su primer año de forma remota desde su casa debido a la pandemia de coronavirus, pero comenzó a tener problemas en la escuela cuando empezó su segundo año como alumna presencial el otoño pasado, según su madre.

Valera dijo que cree que alguien pudo haber recogido a su hija después de que ella salió de su casa en el vecindario de Castle Hill en El Bronx, el sábado entre las 3:30 y las 4:00 p.m. “No creemos que se haya ido en el Metro porque desapareció del área tan rápido… Su hermano se fue inmediatamente después de ella para ver si podía encontrarla y no pudo”.

El teléfono de Colón ha estado apagado desde alrededor de las 5 p.m. el sábado, pero estuvo activa en aplicaciones de redes sociales. “Cuando entramos a su computadora, notamos que esa noche que se fue, inició sesión en su cuenta de Snapchat a las 8, a las 10:30 y a la 1 a.m.”, dijo Valera. “No sé en qué dispositivo inició sesión, porque su teléfono estaba apagado. No sé, tal vez tenga acceso a él a través de otra persona”.

“Hemos estado en contacto regular con su familia y hemos ofrecido todo el apoyo que podemos para ayudarlos en sus esfuerzos por localizarla”, dijo Thomas Hein, director de comunicaciones de la Escuela Nightingale-Bamford. “Estamos profundamente preocupados por su bienestar y seguimos comprometidos a garantizar su regreso seguro”.