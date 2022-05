‘Fast X’: Louis Leterrier sustituirá a Justin Lin como director

Click to share on Facebook (Opens in new window)

‘Fast X’ trae un nuevo miembro a su familia creativa. Tras la salida de Justin Lin de la décima entrega de la franquicia ‘Fast & Furious’, el cineasta francés Louis Leterrier ha sido elegido para intervenir y dirigir la película llena de acción.

Louis aportaría mucha experiencia de acción a la franquicia, pues sus créditos previos como director incluyen dos películas de ‘Transporter’, ‘The Incredible Hulk’, ‘Now You See Me’ y ‘Clash of the Titans’. Más recientemente, ha trabajado en ‘Lupin’ y ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ de Netflix.

De momento Universal Pictures no lo ha confirmado oficialmente, ni tampoco los perfiles oficiales de ‘The Fast Saga’ en Twitter o Instagram, donde el último post es precisamente la carta de despedida de Justin Lin, pero Variety ha confirmado que Louis Leterrier es el hombre para el trabajo.

“Superó a numerosos candidatos para el trabajo y se están resolviendo los horarios para que pueda unirse a ‘Fast X’”, publicó el medio.

El director Lin dejó la película solo unos días después de comenzar el rodaje y emitió un anuncio en las redes sociales para explicar la “difícil decisión” de dejar el cargo de director. Sin embargo, seguirá a bordo como productor.

“Con el apoyo de Universal, he tomado la difícil decisión de dar un paso atrás como director de ‘FAST X’, mientras me quedo en el proyecto como productor” Justin Lin

“Durante 10 años y cinco películas, hemos sido capaces de filmar a los mejores actores, las mejores acrobacias y las mejores persecuciones de autos. En una nota personal, como hijo de inmigrantes asiáticos, estoy orgulloso de ayudar a construir la franquicia más diversa en la historia del cine”, fue como se dio a conocer su salida.

‘Fast X’ estará dirigida a partir de un guión escrito por Chris Morgan. Aunque no se ha anunciado el reparto oficial, se espera que rostros ya conocidos de la franquicia como Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel y Sung Kang repitan sus respectivos papeles.

El estreno de la décima entrega de la saga ‘Fast & Furious’ está previsto para el 19 de mayo de 2023 en los cines.

