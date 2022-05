Papa Francisco podría viajar a Rusia para reunirse con Putin

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Papa Francisco expresó su disposición de ir a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el fin de discutir el acuerdo en Ucrania.

“Luego, después de 20 días de guerra, le pedí al cardenal [Pietro] Parolin que le transmitiera un mensaje a Putin de que estaba listo para ir a Moscú”, dijo el Papa Francisco en una entrevista con el Corriere della Sera publicada este martes.

“Todavía no hemos recibido una respuesta y seguimos insistiendo aunque me preocupa que Putin no pueda y no vaya a celebrar este encuentro en este momento”, añadió el Papa.

Además, el Papa Francisco agregó que “todavía no irá a Kiev”. “Envié al cardenal Michael Czerny y al cardenal Konrad Krajewski, quienes fueron allí por cuarta vez. Sin embargo, siento que no debo ir. Primero, necesito ir a Moscú, primero necesito reunirme con Putin”, explicó.

Entrevista al #PapaFrancisco: «Putin no para, quiero encontrarme con él en Moscú. Todavía no hemos recibido respuesta de #Putin. No voy a ir a Kiev ahora

– Il Corriere della Sera

El Papa agregó que su encuentro con el patriarca Cirilo de Moscú y Toda Rusia se suponía que se celebraría “en Jerusalén el 14 de junio”.

Como dijo antes, los diplomáticos del Vaticano entendieron que “una reunión en este momento puede llevar a una gran confusión”. Dicho esto, el Papa calificó de “muy buenas” sus relaciones con el patriarca ruso.

El Papa se mostró en contra de la invasión. (Foto: Matthew MIRABELLI / AFP)

El Papa se mostró en contra de la guerra

El pasado 24 de febrero, durante un acto en el que el Papa Francisco no hizo ningún comentario conciso sobre el ataque ruso a Ucrania, el pontífice afirmó que aún había tiempo para dialogar y evitar “los horrores de la guerra”.

El papa Francisco se pronunció así durante una reunión virtual con estudiantes universitarios titulada “Construyendo puentes Norte-Sur” y organizada por la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) y la Loyola University de Chicago junto a una red de universidades de la Compañía de Jesús. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos; que nos quiere hermanos y no enemigos. #Ucrania #Paz— Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2022

