Jailyne Ojeda exhibe su tanguita y retaguardia con ajustado vestido semitransparente

Jailyne Oejda siempre deja tirando baba a los usuarios de las redes sociales por las imágenes y videos que comparte. Sus 14.1 millones de admiradores en Instagram enloquecen cuando la joven se decide a enseñar sus sensuales outfits, y con su último posteo, no fue la excepción.

Hace unos días la modelo mexicana aprovechó para enloquecer a través de una serie de fotos y videos en los que se le puede ver exhibiendo su tanguita y prominente retaguardia con un ajustado vestido negro semitransparente de su propia línea de ropa.

“I look good in person too, no catfish here 😌 Outfit coming soon to @jailynesnatched”, es el texto que incluyó en la publicación que hasta el momento cuenta con más de 558,000 likes y casi 5,000 comentarios.

Previamente, Jailyne Ojeda quiso presumir que es una verdadera apasionada de la adrenalina, y lo demostró en un posteo donde aparece disfrutando un paseo en helicóptero durante su visita a Los Ángeles. En esa ocasión enfundo sus curvas con un minivestido escotado que usó sin sostén, para resaltar sus piernones y “pechonalidad”.

“I love helicopters with no doors that way I can stick my feet out, I’ve done it in NYC and here in LA, it’s so fun 🤩 and for those asking if I was scared the answer is NO I’ve been sky diving, it doesn’t get scarier than that. I love adrenaline! Horse riding, fast cars, jetskis etc.. Only thing I wouldn’t do is bungee jumping. 😳”, aseguró.

