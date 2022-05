Alejandra Espinoza: “Si yo no tengo otro hijo no es porque no quiera, es porque no he podido”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con motivo de la promoción del especial del Día de la Madre, “Mamá Es…” se estrena este domingo y contará con la presencia de Alejandra Espinoza, además de otras estrellas como Erika Buenfil, Michelle Vieth y Maribel Guardia. La protagonista de “Corazón Guerrero” abrió su corazón para confesar un trauma como madre que de forma indirecta ha expresado a través de sus redes sociales, cuando hace unos días le dedicó un mensaje a su hijo Matteo:

“Amo que le pones buen rollo y una sonrisa a todo lo que haces. Me inspiras, me llenas y eres más que suficiente. Además de que tu ‘flow’ natural me vuelve loca”, escribió Alejandra en Instagram.

¿Qué quisiste decir con ‘eres más que suficiente’?

Últimamente, he estado haciendo muchas entrevistas y como que a la gente no le cae el veinte que si yo no tengo otro hijo no es porque no quiera, es porque no he podido; entonces, a mí ya llegó un momento en que yo ya lo acepté, o sea, ya no lloro cuando lo cuento y ya no me siento mal cuando lo expreso.

“Entonces, ese día que escribí que (Matteo) es más que suficiente es porque la gente tiene que entender que un hijo es más que suficiente, no tienes que tener dos, tres, cuatro…”.

Agregó: “Yo siempre quiero que Matteo lo tenga muy claro, en que sí, a lo mejor nosotros queríamos agrandar la familia, pero si no se pudo él para nosotros es lo más grande que existe, no necesito nada más para ser feliz”.

“Yo crecí llena de hermanos, yo sé lo importante que es y sí, yo quería eso para Matteo, pero si no se puede no se puede ya son cosas que están fuera del control de mi esposo, fuera de mi control. Siempre yo esa área se la dejé en manos a Dios y ya, yo creo que llega un punto que todos tenemos que superar nuestros traumas”.

“Yo me acuerdo, yo le decía a Matteo todo el tiempo ‘antes de los 7 años, papi, vas a ver, vamos a echarle todas las ganas pa’ que tengas un hermanito, antes de los 7 años’. Cuando cumplió 7 años fue lo primero que se me vino a la cabeza, ¡híjole, o sea! Sí, yo pensaba que antes de los 7 años de Matteo iba a tener otro bebé, pero pues ya no”.

La presentadora y ahora protagonista de Corazón Guerrero te invita a que las mamás se relajen este domingo: “Mamá Es… es el especial que vamos a ver, del cual vamos a disfrutar el próximo domingo. Un programa muy bonito, muy entretenido, para toda la familia, donde en esta ocasión son las mujeres, las mamás las que se sientan, las que disfrutan, las que relajan y es conducida por dos chicos”.

