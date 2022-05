Jomari Goyso “le lleva globos desde Miami” a Francisca Lachapel y le canta su cumpleaños feliz

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jomari Goyso está disfrutando junto a Francisca Lachapel de las horas previas que tienen antes de que la boda religiosa se lleve acabo. Están en República Dominicana, porque este es el lugar que Francisca eligió para casarse por la iglesia con su amado Francesco.

En un cómico video, Jomari le pide a Francesco que deje de grabar porque él es el único que está motenizando con este momento amoroso y divertido entre Francisca y él. Y es que el famoso crítico español dijo haberle llevado globos desde Miami a Lachapel para celebrar su cumpleaños. Ésta desde luego rechazó el “detalle”, porque los globos ya estaban en casa y este no era el regalo verdadero de Jomari.

La relación amor y odio que tienen este par de conductores de televisión es totalmente envidiable. Y el conductor agradece a Dios la oportunidad que le ha dado la vida de conocer a gente tan maravillosa como Francisca, y poder estar en sus dias especiales, tal como su cumpleaños y su boda. “Entre tanto humor complejo y sarcasmo divertido existe un regalo 🎁 que esta industria del entrenamiento tenía guardado para mi en el camino: tu hermandad. Felicidades mi @francisca que vengan muchos más. Y Dios siga bendiciendo tu destino. Love u #happybirthday”.

Francisca no tendra “honeymoon”

La futura novia confiesa que pensó en llevarse a su hijo Gennaro a la “Luna de Miel”, hasta que lo conversó con Francesco y terminó complaciendo a su esposo, aunque ese viaje tendrá que esperar.

“Eso todavía era de que si lo llevábamos o no lo llevábamos, entonces Francesco me dice ‘pero si lo llevamos no es luna de miel’; entonces, de verdad que el sentimiento de culpa a una madre nunca se le quita y yo batallo mucho con eso, porque me da dolor dejar a Gennaro para todo, y para la boda también tengo que complacer al marido, entonces sí vamos a tener Luna de Miel, pero no va a ser inmediatamente, no va ser luego de la boda, nos vamos a esperar como para septiembre, y nos vamos sin Gennaro”.

