“Oh Dios”, dice Jomari Goyso al ver el hilo dental de Chiquis Rivera: se agachó y los famosos también vieron su hilito dental

Jomari Goyso se une a los cientos de miles que han visto el último pecaminoso video que ha subido Chiquis Rivera a Instagram. Mientras el famoso crítico de modas de Univision se límita a decir: “Oh Dios”, los que siguen a la cantante dicen: “Fuego”.

El vestido es en sí mini, y aunque lleva un sombrero rosa y botas altas a juego, nadie se fijó en el conjunto entero, porque cuando Chiquis se agachó se le vio el hilo dental que llevaba debajo de la prenda. Su mensaje es apoyar los ya vertidos por una cantante como Lizo y porqué no decirlo, el mismo que lleva años dando Carolina Sandoval.

Como Jomari Goyso, también reaccionó Andreína Espino, hermana de la actriz Gaby Espino, y así se manifestó con iconos de fuego. Helen Ochoa también dice: “Stap 🔥🔥🔥🔥🔥🔥”. Argenis Pinal dice: “¡Eso! hasta abajo”.

Pero qué dijo Chiquis Rivera junto a este video: “@lizzobeeating said it best “Watch out for the big girlsssssssss” 😮‍💨🔥 Freaky Friday como me lo pidieron”.

Es importante destacar que pese a que en años anteriores a Chiquis la han maltratado verbalmente en Instagram por este tipo de publicaciones, en esta ocasión Chiquis Rivera lo que más ha recibido son mensajes candentes por parte de sus fans, que aplauden verla así de atrevida. Y ojo, que en esta ocasión el video parece no llevar filtro y esta vez dejó su celultis fuese evidente.

