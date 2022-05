La mujer que le arrojó la bebida en el rostro a Karol G pide disculpas, pero el público no le cree

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mujer que le arrojó una bebida a Karol G en el rostro ha hablado, pero en las redes sociales no creen en sus palabras.

La mujer que tiró el líquido que tenía en un vaso directamente a la cara de la cantante colombiana, mientras esta caminaba en medio de la multitud tras ofrecer un concierto gratuito en Provenza, Medellín, expresó sus disculpas mediante un video se difundió en las redes sociales.

“Lo que hice fue muy mal visto. Obviamente yo también acepto el error, pero todo el mundo cometemos errores. Las cosas no son como dicen los medios, que yo soy fan de Yailin, de Anuel, no. Yo quiero aclarar que no lo hice con ninguna mala intención: me emocioné, estaba borracha, tampoco justifica, pero todos cometemos errores. Pido muchas disculpas”, dijo la joven en un video.

En la publicación al respecto que hizo El Gordo y La Flaca en su cuenta de Instagram hay más de 32,600 me gustas y más de 6,000 comentarios. Los usuarios de esta red social no creen en las disculpas de la joven.

Estos son algunos de los comentarios que han dejado en la publicación: “Oscar a la mejor actriz”, “Na, esta está buscando su cuarto de hora, eso no se hace”, “No se ve nada arrepentida, su minuto famoso”, “Esas disculpas no se sienten sinceras, que va”, “Ella quería ser viral y consiguió su sonido”, “No le creo” y “Sus palabras no son sinceras, el lenguaje corporal habla mucho”.

El video del momento en el que la joven arroja el líquido en la cara de Karol G se volvió tendencia en todas las redes sociales.

Karol G asistió a Provenza, una zona de Medellín, para compartir con sus fanáticos en un concierto totalmente gratuito a tan sólo días de haber cerrado su participación en el festival de Coachella y se haber estrenado el tema que se llama igual que esa localidad colombiana.

Tras concluir su paso por este importante festival, Karol G expresó:

“En mi recap de @coachella no podía faltar este preciso momento. Precisó y PRECIOSO!!! … el momento en el que entendí que era una realidad. Que todos esos meses de trabajo estaban ahí representándonos y que ese primer momento en ese escenario no se iba a volver a repetir jamás así que traté de disfrutármelo infinito. Gracias equipo por hacer que esa oportunidad valiera la pena, que todos la disfrutaran y quedara para la historia y gracias a ustedes, que sin saberlo, me regalaron unos de los mejores momentos de mi vida. Me dejaron llenita de amor y desbordada en motivación. Para siempre BICHOTELLA”, dijo la colombiana al compartir un video en su cuenta de Instagram.

