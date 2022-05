Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Nueva prueba para Julián Gil, se enfrenta al cáncer. Este miércoles 5 de mayo el querido actor y presentador reveló la batalla que viene librando desde hace casi dos años, cuando en medio de la pandemia fue diagnosticado con melanoma.

A través de su cuenta de Facebook, Julián le respondió a todos aquellos que le preguntaban por la enorme cicatriz que tiene en uno de sus pectorales.

“Este video tiene que ver con cáncer, lo pensé mucho antes de hacerlo, porque entendía que era algo muy personal, pero muchos me preguntaron por al cicatriz y decidí hacerlo, entiendo que debemos ayudar a concientizar como comunicado a la gente”, comenzó diciendo en el video Gil, sin camisa y con su cicatriz de protagonista.

“Hace más de un año me apareció un lunarcito con un poquito de relieve, fui a un dermatólogo endocrinólogo en México, y resultó ser cáncer de piel, pero estoy bien, hubo que operar”, siguió explicando.

Julián, quien acaba de descubrir un nuevo lunar al costado de su nariz que a la doctora no le gusta, relató de este modo como comenzó su lucha contra el cáncer, que aún sigue, aunque asegura que se encuentra bien:

“Para mí fui un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer, como a cualquier persona, nunca pensé que me iba a dar, a veces nos creemos los superhéroes, que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, pero me tocó… Este video es para concientizar a la gente, el mío fue cáncer del piel, entiendo que fue por exceso de sol, los que me conocen bien de Puerto Rico, siempre abusé muchísimo del sol, siempre quería estar negro, achicarrado, y era de los que me ponía aceite de bebé.

Todo el mundo me decía que no tomara tanto sol, que el cáncer de piel, y uno se creía superhéroe que no te va a pasar y bueno, me dio. Estoy bien… Obviamente cada 6 meses tengo que ir ha hacerme chequeos“, siguió contando.

Para terminar, Gil le dio un conejo a su público para evitar que vivan la pesadilla que le tocó vivir a él y la que aún sigue transitando: “No tomen sol, o tomen con protector, bloqueador, estoy bien, no se preocupen“.

No es la primera vez que la familia Gil se enfrenta a un diagnóstico de cáncer, el esposo de su hija Nicole, fue diagnosticado con la enfermedad a semanas de casarse, por lo que la pareja, con el apoyo de Julián, decidieron en ese momento suspender la boda para enfocarse en la recuperación. En el 2021, ya libre de cáncer hubo casamiento en España, donde están actualmente radicado.

Aquí puedes ver la historia contada por el propio Julián Gil.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Julián Gil demanda por $5 millones a compañía de productos naturales de la que era imagen

•Julian Gil no se olvida de su hijo Matías en su cumpleaños

•Julián Gil recibe una sorpresa de parte de su novia Valeria Marín al salir del hospital