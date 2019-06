¿Por qué Julián Gil se rapó la cabeza?

View this post on Instagram

En tren camino a nuestra primera etapa y pelado no he parado de reflexionará darme cuenta. Que "Lo importante no es llegar, sino peregrinar “ Lo importanteno no es llevar ,sino desprenderse de sentimientos y cosas materiales “ Ser libre , ser TU Empeze por el pelo … No se si logre en este viaje convertirme en un peregrino más del el camino de Santiago no lo se Pero intentaré caminar siendo feliz con mi propio ser ❤️ FOTOS @reyluis #caminodesantiago #caminofrances #peregrino #camino #apostolsantiago #albergue #hostal #buencamino #españa