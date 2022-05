¿Culpa de Herbalife? Chicharito Hernández es motivo de memes y burlas por su “envejecida” apariencia

Javier “Chicharito” Hernández es víctima de memes y comentarios burlistas en las redes sociales por su aparente envejecimiento desde que llegó a la MLS. Durante esta semana, varios usuarios hicieron la comparación de cuando el delantero mexicano fichó por Los Angeles Galaxy, en 2020, y otra reciente en 2022.

Los internautas hicieron referencia a Herbalife Nutrition, la empresa que patrocina a LA Galaxy, como responsable de haber causado el supuesto desgaste físico de Chicharito. Y es que que en la foto de 2020 se ve al tapatío sonriente; mientras que en la de 2022 luce cansado, con las líneas de expresión marcadas y entadas.

“El Herbalife destruye”, escribió la cuenta identificada como La Abuela García. Otros usuarios compararon al futbolista con el empleado del Burguer Cangreburguer, de la serie animada Bob Esponja; y con el mismísimo Gollum, personaje de la saga El Señor de los Anillos, para dar a entender ese sería su aspecto en 2023.

“Cuando entras de becario lleno de ilusiones y sueños alcanzables VS después de 1 año de ambiente tóxico, deudas y con 20 varos para terminar la quincena”, “Chicharito, tras enterarse que hay brasileños blancos usando su nombre, llega perdido el brillo” o “Chicharito ha envejecido 10 años desde el 2020 hasta ahora”, son otros de los comentarios recibidos al presunto desgate físico del jugador.

Aunque a muchos les parece gracioso, los altibajos de la vida de Javier lo han llevado a cambios físicos y emocionales, tal como lo confesó durante una conferencia de prensa de LA Galaxy.

Me tengo que ‘vulnerabilizar’ para poder explicarme. Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Fui siguiendo patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y vacíos que no había llenado y me llevó a la depresión el tocar fondo, para aceptar que habrá un existencial que no vamos a poder llenar, nadie podrá llenarlo y no hace sentido, pero soy creyente, que entre más sueltas más te llega y es ilógico. No hace sentido la vida”.