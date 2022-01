¿Qué dirá su exesposa? Chicharito Hernández aparece besando a su nuevo amor [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de haber anunciado su separación a mediados de 2021 con la modelo australiana Sarah Kohan, todo parece indicar que el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández ya no está soltero.

En medio de los rumores que han surgido desde su divorcio, al delantero de LA Galaxy lo grabaron muy acaramelado con la que sería su nueva conquista: la modelo ecuatoriana Nicole McPherson.

El programa El Gordo y La Flaca, de Univisión, compartió recientemente un video en el que aparece Chicharito abrazando y besando cariñosamente a McPherson, mientras juega futbolito con sus amigos en Miami, Florida.

El nuevo amor de Chicharito

A finales de diciembre pasado, el futbolista y la ecuatoriana fueron vistos en el Beverly Hills Hotel de Los Ángeles. La periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, en ese entonces, se encargó de publicar la información.

Además, la misma McPherson ha compartido en Instagram algunos videos en los que se ve a Chicharito con varios amigos, como su coach Diego Dreyfus el actor Sebastián Rulli, en las playas de Baja California.

Posteriormente, la modelo subió un storie con el delantero del Galaxy en un gimnasio, donde lo compara con Miley Cyrus en su canción Wrecking Ball, en vista de que el mexicano aparece trepado de un costal. View this post on Instagram A post shared by Nicole McPherson 🦋 (@nicolemcphersn)

A pesar de que ninguno de los dos se ha pronunciado para desmentir o confirmar su romance, las fotos y videos que se han hecho públicos invitan a pensar que entre Javier y Nicole existe algo más que una amistad.

Vale recordar que Chicharito Hernández se casó a principios de 2019 con Sarah Kohan. A ambos los unen sus dos pequeños hijos: Noah y Nala, quienes nacieron en 2019 y 2020, respectivamente. View this post on Instagram A post shared by 🅒🅗🅐🅜🅞🅝🅘🅒 🐍❦☽✰ (@chamonic3)

