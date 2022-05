Evelyn Beltrán y Toni Costa celebran 8 meses de relación, pero a la distancia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Amor mío, gracias por nunca soltar mi mano. @toni felices 8 meses”, fue el mensaje que Evelyn Beltrán le dedicó a Toni Costa al cumplir 8 meses de relación. La mexicana acompañó ese texto con una fotografía en la que el bailarín y coreógrafo español la toma de la mano frente al mar y con la canción “Ocean” de la cantante colombiana Karol G.

Este mensaje no pasó desapercibido para Toni Costa. El ahora participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos respondió con este mensaje: “Ya lo sabes mi amor, no te voy a soltar, no lo voy a hacer. Gracias por 8 meses de tanto y tan bueeeno, tu y yo sólo sabemos lo que tenemos, ah y las personas de buen corazón que saben percibirlo. I love you preciosa mía”, expresó.

La pareja celebra este nuevo mes de estar juntos en la distancia, pues Costa ya viajó y se encuentra aislado en un hotel como método de prevención ante el covid previo a su ingreso a la casa más famosa de Telemundo.

Costa y Beltrán deberán enfrentarse a la distancia mientras este permanezca dentro del reality show. En un mensaje de despedida que publicó Costa en su cuenta de Instagram habló acerca de su hija Alaia y dedicó unas palabras a Beltrán:

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre, al igual que mi familia que desde España me animan, mis amig@s que siempre están ahí y mi novia @evelynbeltranoficial, son un gran apoyo para mi, están ahí incondicionalmente y voy a extrañarlos tanto pero tanto también, gracias mi amor por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo”, expresó.

En otro video, el español mostró parte de la despedida que tuvo con su hija.

“Ufff mi corazón en mil pedazos, jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben más lágrimas… La voy a extrañar tanto, que no se imaginan. Bueno ahora ya saben por el vídeo que si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dio y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos, yo me derrumbo cuando lo escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto, te amo hija te amo con todo mi ser, papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca, y como tu dices, “tranquilo papi, los días se pasan rápido”.

Sigue leyendo: Toni Costa revela si duerme con o sin pijama antes de ingresar a La Casa de los Famosos

Toni Costa se despide de Alaïa y dice que tiene el corazón en mil pedazos

Toni Costa en exclusiva sobre Evelyn Beltrán: “Cuando tienes en tu corazón a la persona que quieres, no hay ojos para nadie más”