Karina Banda regresó a Enamorándonos USA: no fue invitada a la boda de Francisca Lachapel

Ana Patricia Gámez era una de las invitadas a la boda de Francisca Lachapel. Por esta razón Karina Banda tuvo que volver al programa para conducir Enamorándonos USA, junto a Rafael Araneda. Y es que el enlace amoroso de Francisca se celebró en República Dominicana.

Recordemos que gran parte de los conductores de Despierta América estaban invitados a la boda, pero tristemente no todos pudieron ir.

El público del programa ha aprovechado la oportunidad para retomar su petición: “Que se quede”, dicen los fans. Y es que los televidentes realmente aman la química que hay entre Karina y Rafael Araneda, quien recientemente rompió el silencio para contar qué fue lo que pasó. Lee aquí.

En la boda de Francisca Lachapel, por otra parte, estuvieron como invitados además de Ana Patricia Gámez, Karla Martínez, Jomari Goyso, Mayti Interiano, Satcha Pretto, entre otros como Luz María Doria.

Luz María compartió este mensaje: “Cada vez que cumples un nuevo sueño me acuerdo de esa niñita de Azua que se subía al techo de su casa a contarle a Dios cómo quería su vida. Dios sigue obedeciendo tus sueños porque luchas incansablemente por ellos. Muy feliz con tu felicidad @francisca Te quiero mucho”. que más adelante retomaron en El Gordo y la Flaca. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Pero ojo que a los conductores de El Gordo y la Flaca, tanto como a Karina Banda les espera la tremenda pachanga que se armará para la boda de Clarissa Molina, quien hace unos meses hizo oficial su compromiso con Vicente Saavedra. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

