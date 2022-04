Rechazan a Ana Patricia Gámez: el público en Instagram pide que regrese Karina Banda

Ana Patricia Gámez ha respondido a la pregunta del millón: qué la hizo regresar a la televisión, después de que nueve meses atrás dijera que su intención era retirarse para darle prioridad a sus hijos. Karla Martínez le hico la directa pregunta en Despierta América. Ante las cámaras de su programa en Univision dijo que regresó que su familia, sus propios hijos y su esposo le dieron la oportunidad de volver. Que ellos mismos le dieron la opción y que ahora ha encontrado un balance.

El regreso de Ana Patricia a Enamorándonos USA, para el público significó la salida de Karina Banda. Esto no lo han tomado a bien. De ahí que la misma Karla Martínez asegurara que su regreso ha generado muchos comentarios. Y es que las redes sociales arden en comentarios en su contra. En su entrevista para Despierta América se leen comentarios fuertes en los que los fans piden y claman el regreso de Karina Banda. Muchos sienten injustos que sea ella la que se tenga que marchar cuando lo estaba hanciendo muy bien al lado de Rafael Araneda.

Aquí la entrevista:

Los fans al ver esto no se han quedado callados y dicen: “Ésta se va cuando quiere y vuelve cuando se le canta… Horrible lo que hicieron con Karina, no se hace con ninguna persona”, el público está acusando a la producción y no están tomándose a bien la decisión de la producción.

La entrevista generó además estos hashtags: #fueraanapatrisia, #carinabandaregrese, #TEAMKARINA. El público además expresa tristeza por Karina Banda: “Realmente es un poco triste para mí, a Karina no debieron sacarla así para supuestamente ir a un reality en una isla. Ella lo hacía muy bien como presentadora. Y creo que Ana Patricia debió pensar bien antes de irse, para ahora tener que volver al programa, ahí hay algo que no está bien”.

Dicen que le tiembla la voz al hablar, y por esto no le creen. Dice que se contradice en sus declaraciones. Los fans están encendidos y nada conformes: “Nunca he visto una figura publica como es Ana Patircia contradecirse tanto. Hace un tiempo dijo que la TV no era su pasion, ahora dice que la ama, luego dice que por sus hijos… pero de un dia para otro crecieron”. Otros agregan: “A mi me dio pena cuando se fue Ana, pero ahora me da pena que se vaya Karina, uno se encariña con la gente”.

Los fans están disgustados y siguen pensando que lo que están haciendo con Karina Banda es una verdadera injusticia: “Apenas 9 meses han pasado 😂😂😂 No se vale lo que hacen con Karina😡 Ella es una chica bella y muy profesional”.

Todo esto ha generado que Ana Patricia reciba además de burlas, ofensas. Además muchos de los que no le creen se están riendo de ella: “No pudo con los hijos 😂😂😂😂 Ser madre a tiempo completo no es para todas, es el trabajo más difícil qué hay, no es el balance es que ya no pudo más”.

Más sobre Ana Patricia Gámez y Karina Banda:

Ana Patricia Gámez responde: ante las críticas por la salida de Karina Banda, la conductora revela qué la hizo regresar a la TV

Karina Banda regresó a El Gordo y la Flaca, y la reciben con fuertes aplausos

A Karina Banda la sacan de Enamorándonos y dice que deberá esperar para ser mamá: “No me atrevería a irme embarazada a la isla”