Neymar describió cómo salió adelante por los abucheos de su afición: “Las redes sociales son algo muy peligroso hoy en día”

Que el PSG haya pagado más de $233 millones de dólares para fichar a Neymar en 2017 no es su culpa, pero es un peso que debe cargar mientras sea futbolista del equipo francés. Ha tenido momentos duros en París y en 2022 vive el más duro de todos.

Quedar eliminado de octavos de final de la Champions League puso a Neymar otra vez en el punto de mira de las críticas en la prensa y su propia afición lo señaló como uno de los grandes culpables, a tal punto que lo abuchearon y pitaron en su propio estadio.

“Por supuesto que nadie quiere ser abucheado, y más si juegas en casa. Es triste, pero tenía que encontrar fuerzas en algún sitio. Me acordé de toda la gente que me ayudó a llegar a donde estoy ahora, y trato de jugar por ellos”, dijo en una charla con el futbolista Diego Ribas del Flamengo.

No puedo dejarme afectar por los abucheos y defraudar a mi familia. Hay partidos en los que puedes jugar para los aficionados, cuando todo está bien. Luego están los abucheos, y entonces me aferro a mi familia Neymar – con Diego Ribas

En ese sentido, dejó claro que en las redes sociales la situación empeora cuando no se juega bien. Lo sabe, lo entiende y busca controlar lo que consume en internet, porque cada vez las críticas son más desmedidas.

“Las redes sociales… Creo que perjudican más de lo que ayudan. Porque si juegas bien y vas a mirar, todo son buenas noticias y sonrisas. Pero cuando no juegas bien, no es bueno para la cabeza. Si no hay nadie que te ayude a superar esos momentos, es muy duro. Las redes sociales son algo muy peligroso hoy en día”.

En el Mundial se dejará el alma

Brasil es el país con más Copas Mundiales de la FIFA (5) y su última fue en Corea y Japón 2002. Él tiene 30 años y sabe que para pasar a la historia debe levantar un nuevo Mundial con la Verdeamarela.

“Ahora quiero terminar 2022 con el título de la Copa del Mundo. Me estoy preparando física y mentalmente para que todo vaya bien y tengamos esta vez un ‘Mundial brasileño’. Daré mi vida por ello, ya lo he jugado dos veces y sé cómo funciona. Si no estás preparado, la oportunidad se esfuma, así que no puedo dejarla escapar”.

También le contó a Diego Ribas la peculiar manera en la que vivió la final de la Copa Libertadores de 2019, cuando se enfrentaron Flamengo y River Plate.

“El partido lo vimos con amigos en casa. Uno era flamenguista. Estábamos animando al Flamengo y cuando Gabriel (Gabigol) hizo el segundo gol empezamos a gritar y dije: ‘Carajo, soy del Flamengo’, jajaja”, recordó de esa final en Lima.

