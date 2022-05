Excompañero de Michael Jordan en Chicago Bulls y una declaración que realza la grandeza del 23: “No vimos lo mejor de su juego porque no durmió en 14 años”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Muchos consideran a Michael Jordan como el mejor jugador en la historia no solo de la NBA, sino también del baloncesto, pero ahora según las declaraciones de su excompañero no se vió a un Jordan con más nivel porque “no durmió en 14 años”.

Las declaraciones de BJ Armstrong, jugador de Chicago Bulls entre 1990 y 1995 y compañero de ‘Su Majestad’ durante el tricampeonato entre los años 1991 y 1993 llegaron en medio de una conversación que sostuvo el base con el exjugador Rex Chapman.

Según Armstrong, Jordan era capaz de mantener el nivel más alto de todos a pesar que solo podía descansar unas pocas horas.

“Literalmente, no durmió en 14 años. Nunca he visto a un tipo tan competitivo y siempre estaba activo. En los entrenamientos me di cuenta de que era diferente. Cuando todos los demás estaban cansados, sonaba el silbato de Phil (Jackson) y él actuaba como si hubiera dormido 10 horas y en realidad estuvo jugando a las cartas o lo que fuera que había estaba haciendo, sin haber comido ni descansado bien“, expresó Armstrong.

A pesar que Michael Jordan consiguió seis títulos de la NBA, siendo MVP en todas las finales, cinco MVP en temporada regular, 10 veces máximo anotador de la temporada, entre otros reconocimientos, Armstrong insistió en que no vimos su mejor versión.

“Si hubiera dormido, no sabemos lo bueno que realmente habría sido. No vimos lo mejor de Michael Jordan porque no durmió en esos 14 años. No es que durmiera poco, es que no dormía”, sentenció Armstrong.

Lo cierto es que de la mano de Jordan, BJ Armstrong pudo conseguir tres anillos de campeón de la NBA, pero ahora sus declaraciones aumentan la grandeza del 23 quedando la pregunta sobre ¿qué hubiese pasado si Jordan dormía y descansaba todas las noches luego de los encuentros de Chicago Bulls?

