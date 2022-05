La cómica confusión que hubo entre el esposo de Francisca Lachapel y el cura durante la boda eclesiástica

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pasado viernes 6 de mayo la presentadora Francisca Lachapel y el empresario italiano Francesco Zampogna llevaron a cabo la boda eclesiástica que había sido pospuesta por un determinado tiempo, y aunque todo salió bastante bien y terminó siendo un cuento de hadas, hubo un malentendido.

Parece ser que la pareja estaba esperando que la ceremonia fuese un poco más larga pero este no fue el caso, Zampogna no entendía lo que pasaba cuando el cura le dijo: “El novio puede besar a la novia”, tras esas palabras Lachapel le contestó “¿Ya?”, mientras que el marido se veía un poco confundido.

Como en todas las bodas, el beso suele ser ese sello que le colocan a su unión y como en todas las ceremonias, esta vez no sería la excepción. Solo que ambos de una manera bastante cómica se sorprendieron cuando reaccionaron y vieron que debían darse esa muestra de amor que todos esperaban.

En uno de los videos se puede ver como Francisca y Francesco de una manera bastante graciosa reaccionaron en el momento cuando fortalecieron su unión como esposos que ya eran, solo que por diversos motivos esta ceremonia no había podido ser celebrada.

De hecho, algunos de los presentes tildaron la cara del novio como un poema y es que en medio de los pocos segundos del malentendido él se le quedó mirando a los ojos al cura esperando que le volviera indicar lo que tenía que hacer. Posteriormente, lo comprendió y se dieron el romántico beso que ha invadido las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

La muestra de amor tuvo una duración de aproximadamente unos 10 segundos, luego procedieron a colocarse los anillos y escuchar sus promesas. Ya al finzalizar lo que fue la ceremonia eclesiástica el cura les volvió a pedir que se dieran otro beso y a diferencia del primero, este segundo estuvo lleno de alegría, gritos, emoción y los aplausos de todos los seres queridos que ahí estaban presentes.

Para quienes pensaron que todo había terminado, la pareja continuó el festejo el pasado sábado 7 de mayo en el país natal de la novia y es que esta celebración al igual que la anterior también contó con comida y baile. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

