¿De mala suerte? Francisca Lachapel reveló el nombre de quien llevó su vestido de novia a República Dominicana

La presentadora Francisca Lachapel viajó este fin de semana a República Dominicana para llevar su vestido de novia, y es que la ceremonia va a ser realizada en su país natal. Tras estos preparativos fue acompañada por su esposo, el empresario italiano Francesco Zampogna y el experto en moda y amigo Jomari Goyso.

A través de las redes sociales, su íntimo amigo reveló varios videos donde se pudo apreciar que se encontraban en el aeropuerto esperando por su vuelo. Al mismo tiempo, Zampogna era el que tenía el vestido de la novia a lo cual ella se preguntó si eso era de mala suerte, pues algunas creencias dicen que el novio no lo puede ver pero él solo lo estaba llevando.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 en medio de los comentarios que han estado surgiendo por su boda, aprovechó para aclarar que no se llevaría a cabo durante este fin de semana. También se ve cuando ella interactúa con varios de los pasajeros que estaban en el mismo avión que ella, pues algunos le consultaron por la fecha.

Goyso no perdió la oportunidad y se burló de Francisca por la manera en la que viaja y es que se fue en tacones. El experto en modas no entendió el motivo de sus zapatos, pues desde su percepción las personas viajan de una manera mucho más cómoda como por ejemplo con tenis deportivos. Lachapel le aclaró que no solo llevaba ese tipo de zapatos y es que mostró la faja que tenía puesta.

La presentadora del programa “Despierta América” desde hace algunas semanas ha dejado ver que la fecha de su boda eclesiástica se encuentra bastante cerca. Sin embargo, hasta el momento ha sido un completo misterio porque no lo ha querido revelar.

La ganadora de NBL se casó por el civil con Zampogna hace algún tiempo pero ella explicó que para la familia de su esposo la ceremonia realizada en la iglesia es bastante importante. Por ello, será realizada y además en el país natal de ella. View this post on Instagram A post shared by Francesco Zampogna (@franczampogna)

Lachapel ha dejado ver mediante las redes sociales lo que son algunos invitados y también explicó que fue por Amazon que realizó la lista de regalos que desean para el día del festejo de la boda.

