Ex CEO de Google demuestra por qué el trabajo en la oficina es mejor que el trabajo remoto

Eric Schmidt, ex director ejecutivo y presidente de Google, dijo a CNBC Make It que es partidario del trabajo en oficina por encima de los beneficios que conlleva el trabajo remoto.

Schmidt, de 66 años, se desempeñó como CEO de Google de 2001 a 2011 y ayudó a transformar a la joven empresa emergente de Silicon Valley en el gigante tecnológico global de $1.9 billones de dólares de hoy, y atribuye gran parte de ese crecimiento al trabajo en la oficina.

“En mi opinión, es importante que estas personas estén en la oficina (en referencia al regreso de los trabajadores luego de la pandemia)”, dijo Schmidt, quien argumenta que por décadas el estilo en la oficina ha demostrado su eficacia.

Schmidt, quien se autodefine como un “tradicionalista”, dice que no es solo una cuestión de nostalgia, pues hay aspectos prácticos para trabajar juntos en persona. Por ejemplo, asegura que las pláticas sobre profesionalismo, que pueden ser especialmente necesarias en empresas llenas de empleados jóvenes, son mucho más difíciles de mantener virtualmente.

Schmidt recuerda que cuando comenzó en Google, la empresa tenía una gran cantidad de estudiantes que se comportaban como si estuvieran en la universidad y no en un trabajo: “Y yo les decía: Esto no es la universidad. Esto es algo profesional, no puedes hacer eso. Y, o, podría ser ilegal. Así que, por favor, deténgase ahora’”.

El ex directivo considera que los empleados más jóvenes, en particular los que tienen entre 25 y 35 años, deben aprovechar la configuración de la oficina para desarrollar de manera más efectiva sus estilos de gestión y aprender sobre normas de etiqueta en una reunión de trabajo, las habilidades de presentación, conocer sobre las políticas de la oficina y el trato con la competencia, tanto interna como externa.

“En términos de su edad, ahí es cuando aprenden”, asegura Schmidt. “Si te pierdes (eso) porque estás sentado en el sofá de tu casa mientras trabajas, no sé cómo construyes una gran gestión. Sinceramente, no”.

El ex CEO de Google también reconoce excepciones, pues algunos trabajadores pueden tener roles especializados que no requieren mucha comunicación en persona, a otros les puede desagradar profundamente la naturaleza social de la oficina y otros probablemente no estén ansiosos por reintegrar largos viajes diarios a sus horarios.

Pero con todo y eso, Schmidt piensa que trabajar de forma remota de forma permanente negaría al menos 30 a 40 años de experiencia laboral, además de que considera que las herramientas virtuales actuales no son lo mismo que las redes informales que se dan dentro de una corporación.

