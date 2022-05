Alrededor de 100 civiles permanecen atrapados en la planta de acero de Azovstal en Mariúpol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Alrededor de 100 civiles siguen atrapados en la acería Azovstal en Mariúpol, según dijeron funcionarios ucranianos, a pesar de los informes de que todos habían sido evacuados.

El gobernador regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo en declaraciones televisadas este martes que los que quedan atrás son los civiles que “los rusos no han seleccionado”.

Росіяни знищили будівлю Драмтеатру в Маріуполі, але сам театр продовжує жити!

На допомогу прийшов музично-драматичний театр в Ужгороді – на його сцені маріупольці виступатимуть стільки, скільки буде треба.

Разом збережемо нашу культуру і неодмінно повернемо свій театр додому! pic.twitter.com/JsBpPYQ9Xz — Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) May 10, 2022

“Cómo y en base a qué criterios sacan a la gente (de la planta) es algo que solo los ocupantes saben”, dijo Kyrylenko.

Dijo que todos en Mariúpol son “de facto rehenes de los rusos, y los ocupantes se aprovechan de ello, cambiando constantemente las condiciones de la evacuación”.

El infierno en Azovstal continúa: hoy los rusos están en medio de la conducción del puente, a lo largo del cual se realizó la evacuación, tratando de maximizar nuestras defensas en caso de una posibilidad de salida, – el alcalde de Mariupol Petro Andryushchenko. pic.twitter.com/DjEoRle3fR — Pretorianos (@PretorianosNews) May 9, 2022

Petro Andryushchenko, asesor del alcalde de Mariúpol, también dijo que los civiles siguen atrapados en la fábrica de Azovstal, que es el último foco de resistencia en la ciudad portuaria en conflicto.

No quedó claro de inmediato cómo los dos funcionarios sabían sobre los civiles restantes en la planta de Azovstal y los combatientes aún no lo han confirmado.

Cientos de civiles se habían refugiado en la planta. Russia kills civilians!

On May 10th number of victims of russian army in Donetsk oblast increased by 7 killed, 11 injured.

Every russian will pay for his crimes in Ukraine!#StopRussia#RussiaKillsCivilians pic.twitter.com/YxNR3gwuh0— Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) May 10, 2022

Decenas de ellos han sido evacuados en los últimos días en un esfuerzo conjunto de las autoridades ucranianas, el ejército ruso, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El sábado, la viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que todas las mujeres, niños y ancianos han sido evacuados de Azovstal.

Fuentes de #Rusia informan que todas las mujeres, niños y ancianos fueron evacuados de #Azovstal, algo que también informó la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk… Ahora sólo quedan criminales en los sótanos de la planta, se les acabaron los escudos humanos…🤔😉— AleKs TrOn (@TronAleks) May 8, 2022

Mariúpol, una ciudad portuaria en el mar de Azov, es un objetivo clave debido a su ubicación estratégica cerca de la península de Crimea, que Rusia arrebató a Ucrania en 2014.

Mariúpol ha visto algunos de los peores sufrimientos.

Un hospital de maternidad fue atacado con un letal ataque aéreo ruso en las primeras semanas de la guerra, y se informó que unas 300 personas murieron en el bombardeo de un teatro donde se refugiaban civiles.

