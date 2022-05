Carlitos Calderón, conductor de Despierta América, se enteró de la muerte de su papá estando muy enfermo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque en pantalla casi siempre tiene una apariencia seria y procura no mostrar sus emociones, Carlos Calderón, conductor de Despierta América asegura que es una persona muy sensible y por primera vez decidió hablar de uno de los episodios más duros de su vida.

En una charla con Jomari Goyso para el podcast “Sin Rodeo”, el conductor recordó el día del fallecimiento de su padre y confesó que, debido al gran impacto de la noticia, no se acuerda de ningún detalle previo a su viaje a México para darle el último adiós.

“Fue algo muy sorpresivo, no me lo esperaba. Cuando mi papá murió yo estaba enfermo y en el edificio donde yo vivía no había señal. Sonó el teléfono y me tuve que arrastrar hasta que llegué a los elevadores y ahí mi mamá me dio la noticia. No recuerdo cómo le hice para llegar a México ni el primer encuentro con mi familia, lo último de lo que me acuerdo fue cuando ya estábamos en el velorio“, dijo Carlos.

Para finalizar, el presentador de “Despierta América” también recordó un viaje que hizo a Acapulco para un especial de Año Nuevo de Univision al cual llevó las cenizas de su padre y, gracias a la buena actitud de los pescadores de la playa, pudo arrojarlas al mar y ver cómo se mezclaban con el agua y con la estatua de una virgen sumergida.

Más sobre Despierta América:

