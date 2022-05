La boda de Francisca Lachapel: la novia llegó con un vestido blanco y llevó velo; el grupo Camila cantó “Todo Cambió”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Francisca Lachapel es una mujer casada por la iglesia de manera oficial. La conductora de Despierta América llegó luciendo un espectacular vestido de novia y llevó un velo a juego. Éste no cubría su cara, pero sí descansaba preciosamente sobre su cabellera y la espalda.

A la fiesta llegaron escoltado, básicamente, por Jomari Goyso quien no paró de grabar. Y es que hay que decir que el conductor de televisión y famoso critico de modas de Univision es uno de los mejores amigos de la dominicana.

Jomari incluso ayudó a Francesco a bajar del auto, cuando la pareja llegaba a la celebración. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Horas antes a la boda Jomari y Francisca bailaron de lo lindo en la fiesta previa a la celebración y vaya que gozaron de la fiesta. Para esta ocasión Francisca llevó un traje/vestido en color rojo que la hizo lucir sensacional. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

La cuenta de Instagram de Despierta América compartió algunas imágenes y videos de los momentos más especiales de la cermonia y la fiesta. También de cómo se veía la novia junto algunas de sus famosas invitadas, colegas de Univision. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

El grupo mexicano Camila cantó el tema “Todo Cambió”, canción de amor que parece simbolizar la relación de Francisca y Francesco. Entre los invitados que compartieron esta hermosa fiesta de amor y corearon esta canción estaban: Jomari Goyso, Ana Patricia Gámez, Maity Interiano, Karla Martínez, y casi todo Despierta América. Hay que exponer que los fans que siguen al programa en esta red social se quejaron de que la voz de los invitados casi no dejó que se escuchara al grupo cantar. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

