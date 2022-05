Despierta América: Karla Martínez con vestido abierto hasta el muslo en la fiesta de Francisca Lachapel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karla Martínez, al igual que el resto de sus compañeros de Despierta América, ha disfrutado de las celebraciones que se han llevado a cabo por la boda de Francisca Lachapel. El matutino de Univision, sus conductores, se mudaron prácticamente para República Dominicana porque allá se armó toda la parranda.

Pero Karla Martínez ha sorprendido a todos porque apareció con un vestido en lavanda, abierto hasta el muslo. Se veía de los más sexy y sensual con este diseño que se ajustó a su cuerpo como hecho a la medida.

Aquí les podemos compartir cómo gran parte del equipo de programa se puso las pilas y se fueron derechito a la isla para celebrar con su compañera y amiga. View this post on Instagram A post shared by Karla Martínez (@karlamartineztv)

Pero ojo que parece que muchas decidieron a la fiesta previa a la boda se dejarían caer luciendo el color de la temporada en diversas tonalidades. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Por alguna razón que desconocemos, parece que Carlos Calderon no estuvo en la boda. Así como tampoco estuvo Raúl González. Probablemente porque ellos tuvieron que quedarse frente al show mientras el resto transmitía desde la isla el acontencimiento del año: la boda de Francisca. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Raúl por su parte condujo el programa Despierta América desde World Disney. View this post on Instagram A post shared by Raúl TV González (@raultvgonzalez)

