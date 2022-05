Christian Nodal sorprende al aparecer en portada de Playboy junto a sexy modelo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal, posó para la edición de la revista Playboy de Nueva Zelanda.

A través de sus redes sociales, el ex novio de la también cantante Belinda, dio a conocer que aparece en la portada de la famosa publicación, correspondiente a la edición de mayo.

En la publicación también se compartieron varias fotografías del oriundo de Caborca, Sonora, quien aparece posando junto a una sexy modelo.

“El clásico cantante de regional mexicano, de 23 años, que está rompiendo todas las barreras desde esta portada en Playboy hasta su música, nos da una idea de quién es a puerta cerrada”, se lee al pie de las imágenes que compartió la revista. View this post on Instagram A post shared by Playboy New Zealand (@playboymag_nz)

En Playboy, fundada en 1953, destinada para adultos, han aparecido celebridades como Marilyn Monroe, Brooke Shields, Pamela Anderson, Paris Hilton, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Madonna y Bad Bunny. View this post on Instagram A post shared by Nancy Bertrand (@bertrandnancy)

