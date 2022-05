El Gordo y la Flaca: Clarissa Molina confirma que su compatriota, Francisca Lachapel, no la invitó a su boda

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Clarissa Molina es la joven reportera de El Gordo y la Flaca que comparte nacionalidad con Francisca Lachapel, las dos bellezas de Univision son de República Dominicana. Sin embargo, parece que la nacionalidad compartida no las hace amigas, porque aún cuando Clarissa dice que Francisca le cae bien, ésta no la invitó a la boda. La cual fue la noticia en todo Univision. Todos están hablando de este mágico momento.

“A mí sé que no me invitaron, aunque me cae muy bien ella, no nos invitaron; aparte yo no podía ir porque era el día de las madres, pero la boda quedó bella“, dijo Clarissa Molina en El Gordo y la Flaca.

Toda esta conversación se generó porque en el programa compartieron pensamientos sobre el enlace nupcial de la dominicana. Y es que gran parte del equipo que trabaja en Univision estuvo en esta celebración, desde el equipo de Despierta América, hasta Enamorándonos USA.

Jomari Goyso, Karla Martínez, Migbellis Castellanos y así muchos grandes talentos y rostros famosos de Univision estuvieron junto a Francesco y Lachapel disfrutando de uno de los enlaces más hermosos y divertidos que se ha podido ver en las pantallas de todo Univision. No cabe duda de que son muchas las celebridades que quieren y aprecian sinceramente a Francisca.

Jomari, por ejemplo, fue uno de los presentes más especiales y es que él estuvo desde el día uno apoyando con todos los detalles más importantes y personales del enlace. De esto no fueron parte Raúl de Molina y Clarissa. Se desconoce aún si Lili Estefan fue o no invitada, ya que ésta no lo quiso negar ni confirmar. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

