Malas noticias: Le niegan el permiso a Raphy Pina para pasar junto a Vida Isabelle su primera fiesta de cumpleaños

El productor musical Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Raphy Pina, desde hace algunos meses viene atravesando una delicada situación legal. Por ello, se encuentra bajo arresto domiciliario y con un grillete, acción que le permite a las autoridades poder mantenerlo bajo vigilancia y así no salir de su casa.

Tras esta decisión legal tomada por el gobierno del país donde reside, el también empresario no podrá compartir con su hija Vida Isabelle durante su fiesta, pues el próximo 22 de mayo celebra su primer año de edad que será festejado y ante la solicitud del permiso para poder asistir, esta le fue negado.

El juez federal Francisco Besosa le habría rechazado la petición a Pina el pasado lunes, según reveló ‘El Nuevo Día’.

“(Moción) denegada sin perjuicio por prematuro. Una vez la corte y el oficial de libertad condicional sean informados del lugar de celebración del cumpleaños y las horas en las que Pina Nieves estará fuera de su residencia, se podrá volver a presentar la moción“, citó el mencionado medio de comunicación.

La abogada del mánager de 43 años explicó que el cumpleaños de la hija que él tiene con la cantante Natti Natasha será realizado “en un lugar aún por determinar fuera de la casa” en la que están domiciliados.

“Obviamente, el primer cumpleaños de su hija menor es una ocasión trascendental para un padre, particularmente un padre tan devoto como Pina Nieves”, es parte de lo que explica la solicitud denegada hasta el momento. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

“Aunque aún no han concretado los detalles sobre la hora y el lugar de la fiesta, la celebración del cumpleaños de la hija de Pina Nieves, se llevará a cabo en un ambiente seguro y su asistencia no representará ningún peligro para la comunidad, o supondrá un riesgo de fuga. Desea asistir a la celebración con el único fin de estar con su hija en un día tan importante”, menciona la propuesta. View this post on Instagram A post shared by Queen Vida👸🏻 (@queenvidaisabelle)

Sin embargo, la celebración será realizada justo dos días antes de la audiencia que en diversas ocasiones ha sido pospuesta. Esta corresponde al tiempo que deberá pagar por los delitos que se le acusan. Por ello, se llevará a cabo el próximo 24 de mayo a las 9 de la mañana.

