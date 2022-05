Giselle Blondet se levanta de La Mesa Caliente de Telemundo y sus compañeras gritan y se quedan con la boca abierta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Giselle Blondet hizo lo que tenía que hacer. La conductora de La Mesa Caliente de Telemundo tuvo en el programa a Sebastián Martinez y a Carmen Villalobos, los protagonistas de “Hasta La Plata Nos Separe”. Y al tenerlo tan de cerquita no aguantó las ganas y decidió, así sin más, que haría una escena, sencillita con el colombiano.

Esto la llevó directo a sus brazos. Casi a sus piernas. Tanto fuego y pasión hubo en su interpretación que desde Carmen Villalobos hasta Myrka Dellanos terminaron con la boca abierta. La primera soprendida fue Verónica Bastos. Mientras que Myrka sonriente y maravillada por partes iguales.

Cabe decir que el público, usuario de las redes sociales están realmente encantado con el show. Están enviándoles mucho cariño. Alguna critica, ya sea por vestuario o contenido, pero los están haciendo hablar y participar. Lo cual sirve en todo momento porque sin duda les genera rating.

Los comentarios sobre esta escena por otra parte no se hicieron esperar y esto es lo que el público ha tenido que decirle a Giselle sobre su escena de pasión y amor con el galán colombiano: “Giselle cerraste el programa como solo tú lo puedes hacer👏👏👏 Felicidades chicas, estuvieron fabulosas como siempre😍😍😍😍 Pero Myrka ese vestido de hoy te quedaba súper que bien. Bueno, con ese cuerpo a quién no verdad 🔥🔥🔥😘😘😘😘”.

La frase “A mi no me habías besado así”, hizo que todas las panelistas del programa se rindieran de principio a fin con el actor, porque tiene tanto carisma que de inmediato las conquistó con su sonrisa. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

