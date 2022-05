Khloë Terae se sube a la mesa y se abre su vestido hacía el centro de su anatomía: el diseño es de Arman Morozov

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Khloë Terae estuvo celebrando su cumpleaños esta semana, la joven modelo ha compartido una serie de fotografías y videos en donde aparece luciendo un hermoso vestido de blanco navajo, en tonalidad casi dorada por el satén. Éste lucía una avertura al centro y cuando se subió a la mesa para presumir su pastel de cumpleaños, la prenda se abrió hacía el centro de su anatomía, dejando al desnudo sus largas y hermosas piernas.

Su posado junto al pastel se puede apreciar en la cuarta fotografía del siguiente álbum.

El diseño de este vestido corrió por la cuenta del diseñador Arman Morozov, quien según expuso la modelo cumplió con su sueño y visión sobre esta prenda. Aquí les compartimos otro diseño de Arman, en donde la rubia modelo de origen canadiense vuelve a ser su musa y modelo. View this post on Instagram A post shared by A R M A N M O R O Z O V (@armanmorozov)

Arman es un diseñador que ha trabajado con otras grandes estrellas del mundo de la música y del entretenimiento, entre las que podemos destacar a Jennifer López. Quien fue para él su primer gran trabajo en el año 2014. View this post on Instagram A post shared by A R M A N M O R O Z O V (@armanmorozov)

Hay que destacar que el diseñador es de origen Armenio, el mismo país que representa los orígenes de las famosas Kardashian: Kim, Kourtney y Khloé Kardashian. View this post on Instagram A post shared by A R M A N M O R O Z O V (@armanmorozov)

En la actualidad Khloë Terae es una modelo con mucho estilo, siempre lo ha tenido, pero no cabe duda que en los últimos meses permitido que sus fans vean cuáles son sus gustos más caros. De todos estos podemos destacar Chanel, Balmain, Louis Vuitton.

