VIDEO: Gobernador de Puerto Rico rechaza haber recibido donativo de campaña de $200,000 de empresario por medio de PAC a cambio de otorgarle contrato en AEE

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, rechazó haber recibido donativos del ejecutivo

Marc Tacher, por medio de un Comité de Acción Política (CAP), a cambio de otorgarle un contrato a este para manejar los seguros de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo la empresa Essential Insurance Services.

“Conozco al Sr. Tacher”, contestó el gobernador a una reportera de Teleoro que lo increpó este miércoles.

“¿De dónde lo conoce?”, pregunta la comunicadora.

“Bueno, socialmente; y también sé que por mucho tiempo también ha apoyado al PNP (Partido Nuevo Progresista) y a candidatos del PNP”, declara Pierluisi.

Al planteamiento de que Tacher recibió un contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) unos 15 días después de donar $200,000 a la campaña de Pierluisi a través de un “Super PAC” o un Comité de Acción Política (CAP).

“¿Eso fue una compensación por esa donación política?”, indaga la periodista.

“No. Primero que nada, lo he dicho y lo vuelvo a repetir: nadie que ha donado a cualquiera de mis campañas…lo hizo con la expectativa de recibir algo a cambio. Si tuvo esa expectativa, eh, estaba errada, muy equivocada, porque yo jamás voy a permitir eso, eh, y no va a suceder. Entonces, en cuanto a lo que estás señalando, no es posible lo que señalas porque esos donativos que se mencionaron en los medios, no que a mí me consten, lo que he leído en los medios, ocurrieron cuando yo no era gobernador, ocurrieron cuando yo era candidato a la gobernación, cuando no había asumido el cargo. O sea que por definición es imposible que eso haya ocurrido”, declaró el gobernador de la isla, territorio de Estados Unidos.

“Recuerden que hay miles de contratos del Gobierno en cualquier momento dado y lo que la ley prohíbe es que cualquiera reciba un contrato a cambio de un donativo, de un pago. Eso es lo que es claramente ilegal”, abundó Pierluisi.

“Eso en mi administración está terminantemente prohibido”, insistió.

El primer mandatario puertorriqueño dijo que no ha buscado asesoramiento legal ante la posibilidad de que las autoridades federales lo contacten.

“No, en lo más mínimo. No he tenido que consultar a nadie y a mí ni siquiera se han acercado ni se van a acercar. Es que es imposible”, aseguró.

Pierluisi además rechazó que su cuñado Andrés Guillemard sea uno de los que se menciona el pliego acusatorio que encabeza el presidente del PAC “Salvemos a Puerto Rico, Inc.”, Joseph Fuentes Fernández.

Fuentes Fernández se declaró culpable de falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes que aportaron $495,000 a la campaña de la entidad en contra de los opositores políticos de Pierluisi en la campaña electoral de 2020.

“No sé quién lo implica, pero ya, como yo he expresado anteriormente, la ley tanto federal como estatal lo que prohíbe es que haya cualquier tipo de coordinación de las actividades electorales de mi campaña y cualquier PAC, y en mi caso, como yo he dicho en repetidas ocasiones, mi comité no coordinó sus actividades electorales con ese PAC o cualquier otro PAC”, argumentó el primer ejecutivo.

Según Pierluisi, la Oficina del Contralor Electoral investigó querellas sobre estas alegaciones y, supuestamente, no prosperaron porque no hubo la presunta coordinación.

En la denuncia contra Fuentes Fernández se indica que el contador autorizado confesó haber ocultado el origen de $495,000 en ingresos que recibió Salvemos a Puerto Rico.

Intercambios de texto contenidos en el pliego acusatorio señalan que hubo comunicaciones con otros dos individuos, quienes “discutieron (entre sí) aspectos de su esquema para evadir informar la fuente verdadera de los donativos”.

“En cuanto a las actividades del PAC en cuestión, ya las autoridades federales se expresaron al más alto nivel. El delito que se cometió fue el de proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones y se está procesando”, respondió sobre este particular Pierluisi

Fuentes Fernández, quien se expone a una pena de dos años de cárcel tras aceptar responsabilidad de sus crímenes, mantiene contacto con investigadores federales al menos desde mayo de 2021.

El residente de Virginia firmó el documento de admisión de culpa el 28 de abril.

¿Qué son los Comités de Acción Política (CAP) y cuál es su alcance?

De acuerdo con la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, estos comités son grupos de dos o más personas que se organizan con el propósito de respaldar o rechazar la formación o el triunfo de un partido político; de cualquier asunto que se presente en un plebiscito, consulta o referéndum; o de la elección o derrota de un aspirante en primarias o de un candidato en una elección general o especial.

Los PAC reciben aportaciones o tiene gastos con fines electorales en exceso de $1,000 dólares durante un año.

“Una vez un CAP recaude o gaste más de mil ($1,000) dólares, tiene la obligación de registrarse ante la OCE y de rendir informes periódicos sobre sus ingresos y gastos”, precisa una orden informativa de la referida oficina.

Los CAP pueden hacer donaciones a candidatos, aspirantes, partidos políticos y a otros CAP, pero sujeto a los límites que se establecen en la Ley 222-2011.

Actualmente, el límite de aportación que puede dar una persona a un CAP es $2,800 por año.

El primer PAC en EE.UU. se formó en 1944 con la intención recaudar fondos para la reelección del entonces presidente Franklin D. Roosevelt.

